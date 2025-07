Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Viterbo, dove un cittadino italiano di 35 anni è stato raggiunto da una misura cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della ex moglie. L’intervento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura, dopo approfondite indagini della Squadra Mobile.

Le indagini e la misura cautelare

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Viterbo nella serata del 14 luglio. L’uomo, un cittadino italiano di 35 anni, è stato condotto in carcere dopo che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale locale, su richiesta della Procura della Repubblica, ha ritenuto gravi gli elementi raccolti a suo carico.

Le accuse: maltrattamenti e lesioni

Le accuse mosse nei confronti dell’arrestato sono particolarmente gravi. Gli inquirenti hanno contestato all’uomo i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex moglie. Gli episodi di violenza, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero stati numerosi e reiterati nel tempo, creando un clima di terrore e soggezione psicologica nella vittima.

Un contesto di violenza e minacce

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il contesto familiare in cui si sono verificati i fatti è stato segnato da aggressioni fisiche che hanno causato lesioni alla donna. Ma non solo: la vittima avrebbe vissuto anche un profondo stato di soggezione psicologica, dovuto alle continue minacce di morte rivolte dall’uomo non solo a lei, ma anche ai suoi parenti e alla figlia. Queste minacce, secondo gli investigatori, erano finalizzate a incutere paura e a mantenere la donna in uno stato di costante timore.

Le indagini della Squadra Mobile

Gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Viterbo hanno svolto approfonditi accertamenti per ricostruire la vicenda e raccogliere elementi utili alle indagini. Le testimonianze raccolte e gli elementi probatori acquisiti hanno permesso di delineare un quadro chiaro della situazione, portando il Giudice per le Indagini Preliminari a emettere la misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.

La tutela della vittima

La decisione di disporre la custodia cautelare in carcere è stata presa anche per garantire la sicurezza della vittima e dei suoi familiari, considerato il grave stato di pericolo in cui si trovavano a causa delle continue minacce e delle aggressioni subite. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di intervenire tempestivamente in casi di maltrattamenti in famiglia per prevenire conseguenze ancora più gravi.

Il rispetto della presunzione di innocenza

Le autorità hanno ricordato che, nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, la posizione dell’arrestato sarà oggetto di ulteriori approfondimenti e dovrà essere valutata nel corso del procedimento giudiziario. La misura cautelare rappresenta un provvedimento preventivo, adottato per tutelare la vittima e garantire il corretto svolgimento delle indagini.

Il ruolo della Procura e del Tribunale

La Procura della Repubblica di Viterbo ha coordinato le indagini, richiedendo la misura cautelare sulla base degli elementi raccolti dalla Polizia. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale ha valutato la gravità dei fatti e la pericolosità dell’indagato, disponendo la custodia cautelare in carcere.

Il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia

Il caso di Viterbo si inserisce in un contesto più ampio di maltrattamenti in famiglia, un fenomeno purtroppo ancora diffuso e spesso sommerso. Le forze dell’ordine invitano chiunque sia vittima di violenza domestica a rivolgersi tempestivamente alle autorità per ricevere supporto e protezione.

IPA