Inferno familiare a Chioggia, anni di violenze sulla moglie e sul figlio: uomo finisce in carcere

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Inferno familiare a Chioggia, dove un uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo essere stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria di Venezia dopo la denuncia della moglie, esasperata dalle continue violenze subite insieme al figlio.

Le indagini

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è scaturito dalla denuncia presentata dalla vittima, che ha raccontato di essere ormai sopraffatta dalla paura e dall’ansia a causa dei comportamenti sempre più aggressivi del marito. La donna ha riferito che anche il figlio era stato coinvolto nelle violenze, subendo minacce e maltrattamenti sia fisici che psicologici.

Un quadro indiziario grave

Le indagini, avviate tempestivamente dal personale del Commissariato di P.S. di Chioggia, hanno permesso di ricostruire una situazione di grave disagio familiare. Gli investigatori hanno raccolto elementi che descrivono anni di convivenza segnati da continue intimidazioni e atti di violenza, culminati nel settembre scorso con una aggressione fisica particolarmente violenta ai danni della moglie e del figlio.

L’arresto e il provvedimento cautelare

Alla luce delle risultanze investigative, l’Autorità Giudiziaria di Venezia ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo. Gli agenti del Commissariato di Chioggia hanno dato esecuzione al provvedimento lo scorso sabato, assicurando il soggetto alla giustizia.