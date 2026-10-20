Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 26enne è stato arrestato a Chioggia per atti persecutori nei confronti dei genitori. L’intervento è stato eseguito nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato di Venezia, dopo che il giovane avrebbe tentato di introdursi nell’abitazione dei familiari. L’uomo, in passato, era già finito in manette per maltrattamenti in famiglia.

Le richieste di denaro e le minacce: inferno familiare a Chioggia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane, già arrestato in passato per maltrattamenti in famiglia, avrebbe raggiunto la casa dei genitori al termine della detenzione domiciliare. Qui avrebbe insistito sempre più per ottenere denaro, rendendo necessari diversi interventi del personale del Commissariato locale.

In una prima occasione si sarebbe presentato nell’abitazione e avrebbe perso il controllo, colpendo il padre con un pugno e ferendolo. Prima di allontanarsi, lo avrebbe anche minacciato con un cacciavite. Per questo episodio il 26enne era stato deferito all’Autorità giudiziaria.

L’arresto dopo il tentativo di entrare in casa

Il giorno successivo il giovane sarebbe tornato dai genitori, mettendo in atto nuove condotte minacciose e persecutorie. Questa volta i familiari hanno filmato il tentativo di ingresso: nelle immagini, secondo quanto riferito, il figlio avrebbe colpito a calci la porta d’entrata.

Le riprese hanno consentito agli agenti del Commissariato di Chioggia di procedere all’arresto in flagranza differita. L’uomo è stato quindi posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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