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Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia a Taranto. Un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo che i genitori avevano denunciato ripetuti episodi di violenza e minacce. L’azione è stata motivata dalla necessità di tutelare l’incolumità degli anziani coniugi, vittime di un clima di paura e tensione crescente.

Il racconto dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione per una lite familiare particolarmente violenta. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un appartamento situato nel centro cittadino di Taranto, dove era stata segnalata una situazione di pericolo per due anziani coniugi.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due anziani hanno riferito di essere stati vittime, negli ultimi tempi, di comportamenti sempre più aggressivi da parte del figlio, tossicodipendente. L’uomo, di 42 anni, rincasava spesso in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti e, in tali condizioni, avrebbe minacciato e aggredito verbalmente i genitori, generando in loro uno stato di ansia e timore costante per la propria sicurezza.

Precedenti e ammonimenti

L’uomo arrestato era già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e risultava destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Taranto. Nonostante ciò, i comportamenti violenti sarebbero proseguiti, culminando in un episodio particolarmente grave avvenuto pochi giorni prima dell’arresto: durante una lite con altri parenti, il 42enne avrebbe minacciato di morte i familiari brandendo un coltello.

L’intervento della Polizia

Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno trovato il figlio ancora in evidente stato di agitazione. L’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura, dove è stato gradualmente riportato alla calma. Successivamente, dopo aver raccolto tutte le testimonianze e trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 42enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale locale.

La tutela delle vittime e la presunzione di innocenza

Le autorità hanno sottolineato l’importanza dell’intervento tempestivo per garantire la sicurezza delle vittime di maltrattamenti in famiglia. Si ribadisce che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA