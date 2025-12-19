Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Forte tensione in via Visitazione: due cittadini peruviani sono stati arrestati per violenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per sedare una lite. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri a Bolzano, dove la polizia è stata chiamata a intervenire per una segnalazione di rissa tra un uomo e una donna.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione riguardante una violenta lite tra due persone in via Visitazione, nel cuore di Bolzano. Le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute tempestivamente sul posto per riportare la calma e identificare i soggetti coinvolti.

L’intervento della polizia e l’aggressione agli agenti

Giunti sul luogo della segnalazione, gli agenti hanno individuato i due litiganti. Nel tentativo di separarli, i poliziotti sono stati improvvisamente aggrediti: entrambi i soggetti hanno sferrato calci e pugni contro gli operatori. In particolare, uno degli agenti è stato colpito più volte alla gamba sinistra da entrambi i fratelli, riportando lesioni.

Il trasferimento in Questura e il comportamento violento

Con non poca difficoltà, i poliziotti sono riusciti a immobilizzare i due e a condurli in Questura. Tuttavia, anche durante il trasferimento e una volta giunti negli uffici della polizia, i fratelli hanno continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, cercando ripetutamente il contatto fisico con gli agenti e rivolgendogli minacce aggravate.

L’identità dei fermati e i provvedimenti adottati

I due arrestati sono risultati essere cittadini peruviani, fratello e sorella, rispettivamente di 40 anni e 38 anni, regolarmente presenti sul territorio italiano e già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, entrambi sono stati arrestati con l’accusa di violenza e lesioni a pubblico ufficiale e minacce aggravate.

La decisione dell’autorità giudiziaria

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Bolzano, mentre la donna è stata trasferita presso la struttura detentiva di Trento.

IPA