Panificio e pasticceria sospesi e un ristorante abusivo chiuso a Taranto dopo dei controlli effettuati dai Carabinieri del NAS nella provincia della città pugliese nei settori alimentare e turistico-ricettivo. Nel corso delle ispezioni, condotte nei giorni scorsi, sono state riscontrate gravi irregolarità igienico-sanitarie e strutturali che hanno portato all’immediata sospensione o chiusura delle attività coinvolte, come disposto dall’ASL locale.

Le ispezioni dei Carabinieri NAS: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del NAS di Taranto hanno svolto una serie di controlli mirati nei confronti di esercizi commerciali attivi nella filiera alimentare e nel settore turistico-ricettivo. L’obiettivo delle verifiche è stato quello di garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle normative igienico-sanitarie, soprattutto in vista dell’incremento delle attività stagionali nella provincia.

Panificio sospeso per gravi carenze igienico-sanitarie

Durante una delle ispezioni, i Carabinieri hanno individuato un panificio in cui sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Le criticità sono state riscontrate in diversi ambienti della struttura: dall’area vendita al disimpegno, dal laboratorio ai servizi igienici. In particolare, è stata segnalata anche la presenza di infestanti, elemento che ha aggravato ulteriormente la situazione.

Alla luce di queste condizioni, il Direttore del S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’ASL di Taranto ha disposto la sospensione immediata dell’attività, che potrà riprendere solo dopo la completa rimozione delle irregolarità rilevate. Il provvedimento è stato adottato per tutelare la salute pubblica e prevenire rischi per i consumatori.

Pasticceria sulla litoranea salentina: sospensione per carenze igieniche

Un’altra attività oggetto di controllo è stata una pasticceria con rivendita di prodotti da forno, situata sulla litoranea salentina nella provincia di Taranto. Anche in questo caso, i Carabinieri del NAS hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali nei locali destinati alla produzione e vendita degli alimenti.

Il SIAN dell’ASL di Taranto ha quindi deciso di procedere con la sospensione immediata dell’esercizio, in attesa che vengano risolte tutte le criticità riscontrate durante l’ispezione. La decisione è stata presa per garantire che i prodotti offerti al pubblico rispettino gli standard di sicurezza alimentare previsti dalla legge.

Chiusura di un ristorante abusivo in un B&B

Nel corso di ulteriori controlli, i militari hanno scoperto presso una struttura ricettiva di tipo bed & breakfast l’attivazione abusiva di un “home restaurant”. L’attività, priva delle necessarie autorizzazioni sanitarie, utilizzava nel ciclo di lavorazione acqua priva di certificazione di idoneità al consumo umano, violando così le norme fondamentali per la tutela della salute dei clienti.

Di fronte a queste violazioni, il SIAN dell’ASL di Taranto ha ordinato la chiusura immediata dell’attività ristorativa abusiva. Il provvedimento si è reso necessario per impedire potenziali rischi per la salute pubblica e per contrastare fenomeni di abusivismo nel settore della ristorazione.

Le motivazioni dei provvedimenti: tutela della salute pubblica

Le sospensioni e la chiusura disposte dall’ASL di Taranto sono state motivate dalla necessità di tutelare la salute dei cittadini e di garantire che le attività commerciali rispettino le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare. Le ispezioni hanno evidenziato situazioni di non conformità che, se non tempestivamente affrontate, avrebbero potuto rappresentare un serio pericolo per i consumatori.

Le autorità sanitarie hanno sottolineato l’importanza dei controlli periodici e della collaborazione tra enti pubblici e forze dell’ordine per prevenire episodi di illeciti e assicurare la qualità dei servizi offerti sul territorio.

Le reazioni delle autorità e le prospettive future

Le operazioni condotte dai Carabinieri del NAS e dall’ASL di Taranto hanno suscitato l’attenzione delle istituzioni locali e dei cittadini, preoccupati per la sicurezza alimentare e la legalità nel settore della ristorazione e della produzione alimentare. Le autorità hanno ribadito l’impegno a proseguire con controlli mirati e a intervenire con fermezza in caso di irregolarità o violazioni delle norme.

Le attività sospese potranno riaprire solo dopo aver dimostrato di aver eliminato tutte le criticità rilevate e di essere in regola con le prescrizioni sanitarie. Nel frattempo, proseguiranno le verifiche su tutto il territorio provinciale per garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle regole.

