Infezione da batterio serratia marcescens per i neonati morti a Bolzano, cos'è e perché colpisce i bimbi

Sarebbe il Serratia marcescens il batterio responsabile della morte di due neonati prematuri all’ospedale di Bolzano. Un microrganismo comunemente molto diffuso nell’ambiente, ma che a differenza di altre specie dell’ordine Enterobacteriaceae a cui appartiene si trova raramente nella nostra flora intestinale. Può dunque portare a infezioni in pazienti immunodepressi, come i due bambini ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale del capoluogo altoatesino.

La morte dei due neonati a Bolzano

I due neonati morti a Bolzano sono deceduti a distanza di poche ore, tra il 12 e il 13 agosto, proprio per l’introduzione inconsapevole dell’esterno del batterio, si ipotizza da parte di uno dei parenti.

Per evitare il contagio degli altri piccoli pazienti del reparto, il primario Alexander Staffler ha disposto il trasferimento degli altri bambini, mentre i vertici dell’azienda sanitaria altoatesina hanno comunicato che anche le donne con gravidanza a rischio saranno subito portate all’ospedale di Trento.

ANSA

L’ospedale di Bolzano

Le cause dell’infezione

Sono proprio le corsie di ospedale gli ambienti più esposti all’infezione da Serratia marcescens, dette appunto nocosomiali e opportunistiche, perché solitamente non si verificano in persone con sistema immunitario sano, ma che attecchiscono tipicamente su bambini, anziani o soggetti con difese compromesse.

Tra i principali fattori di rischio, infatti, il contatto diretto con personale ospedaliero, nonostante operi in reparti sterilizzati, in particolare tramite posizionamento di cateteri per via endovenosa, intraperitoneale e urinaria o all’inserimento di strumentazioni per la ventilazione meccanica, oltre al contagio via trasfusioni e infusioni endovenose contaminate.

Che cos’è il batterio Serratia marcescens

Il Serratia marcescens è presente nel suolo, nelle acque superficiali e di scarico, sulle piante, negli animali e nell’uomo.

Questo batterio fa parte della stesso ordine di altre specie batteriche gram-negative, asporigene, aerobie/anaerobie facoltative, ma è rispetto alle altre dello stesso genere Serratia il principale responsabile di infezioni.

Generalmente si tratta di sepsi, diffuse in tutto l’organismo e difficilmente controllabili con gli antibiotici. Ma il batterio Serratia marcescens rappresenta la settima causa più comune di polmonite, nel 4,1% dei casi negli Stati Uniti, del 3,2% in Europa e del 2,4% in America Latina, e la decima causa più comune di infezione del flusso sanguigno, con un’incidenza del 2,0% tra i pazienti ricoverati.