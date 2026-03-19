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È di 16.000 euro la sanzione amministrativa notificata a un esercizio di ristorazione e intrattenimento del centro cittadino di Cosenza, dove la Polizia di Stato ha riscontrato gravi irregolarità in materia di sicurezza e autorizzazioni. L’operazione è stata condotta nelle ultime settimane dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, nell’ambito di controlli mirati a garantire la legalità nel settore.

Controlli amministrativi nel settore ristorazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nelle scorse settimane il personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Cosenza ha effettuato un controllo approfondito su un’attività commerciale attiva nel comparto della ristorazione e dell’intrattenimento/spettacolo, situata nel cuore della città.

Le irregolarità riscontrate dagli agenti

L’ispezione ha portato alla luce una serie di illeciti amministrativi di particolare gravità. Gli agenti hanno accertato, tra le altre cose, la mancata denuncia o licenza per la vendita di bevande alcoliche, un requisito fondamentale per chi opera nel settore. Inoltre, è stata rilevata l’assenza della documentazione obbligatoria relativa alla sicurezza, in particolare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), necessario per tutelare la salute dei lavoratori e degli avventori.

Non solo: il locale era sprovvisto anche del manuale di autocontrollo HACCP, uno strumento essenziale per garantire la sicurezza alimentare e prevenire rischi per la salute pubblica. Un’ulteriore irregolarità ha riguardato la mancata esposizione al pubblico della licenza per l’attività di intrattenimento e spettacolo, obbligatoria per legge.

Sanzioni e provvedimenti

A fronte delle numerose violazioni riscontrate, alcune delle quali sono state segnalate agli Enti competenti per i provvedimenti di loro spettanza, la Polizia di Stato ha notificato al titolare del locale verbali di contestazione per illeciti amministrativi per un importo complessivo di circa 16.000 euro. Le sanzioni rappresentano il risultato di un’attività di controllo mirata a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire il rispetto delle normative vigenti nel settore.

Impegno costante per la sicurezza pubblica

La Questura ha sottolineato che l’attività di controllo proseguirà senza sosta, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e assicurare la legalità nel comparto dell’intrattenimento e della ristorazione.

IPA