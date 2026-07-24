Influencer Adriana Garcia morta a 30 anni in Messico dopo l'intervento di chirurgia estetica, aveva una figlia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La giovane influencer Adriana Garcia è morta a soli 30 anni. La tragedia si è consumata dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Sinaloa, in Messico. Garcia aveva accusato i sintomi di alcune complicazioni. Le autorità messicane hanno avviato una serie di accertamenti per stabilire le cause del decesso, ma per il momento mantengono il più stretto riserbo. La content creator lascia una figlia di 6 anni.

Influencer morta dopo un intervento di chirurgia estetica

La content creator Adriana Garcia è morta a soli 30 anni in circostanze ancora da chiarire. Come riporta El Universal nella giornata di martedì 21 luglio l’influencer si era sottoposta a un non meglio specificato intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Culiacán, nello Stato di Sinaloa, in Messico.

Pochi istanti dopo Adriana ha accusato le prime complicazioni fino a spegnersi nello stesso giorno. Le autorità messicane, nella persona del segretario alla Salute Cuitláhuac González Galindo, hanno aperto un’inchiesta per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

A dare il triste annuncio è stato il marchio Drop Shop per il quale la 30enne lavorava come modella.

Adriana Garcia aveva una figlia, Gabriela, di appena 6 anni.

Il cordoglio del brand Drop Shop

Il 21 luglio sulla pagina Instagram del marchio Drop Shop è comparsa una nota di cordoglio per dare un ultimo saluto ad Adriana Garcia.

Della 30enne vengono celebrate “le qualità umane, la sua dedizione e i momenti che abbiamo condiviso al suo fianco”, si legge nella nota, in cui non mancano “le più sincere condoglianze alla sua famiglia, alla figlia e agli amici, augurando loro forza e pace in questo momento difficile”. “Sarai sempre parte della famiglia Drop Shop”, conclude la nota.

Chi era Adriana Garcia

Seguita da circa 50 mila follower, Adriana Garcia era originaria di Culiacán, la stessa città in cui si era sottoposta all’intervento di chirurgia estetica. Sin dalla giovane età lavorava come influencer e content creator, arrivando a diventare una delle figure social più apprezzate del Messico.

Per l’azienda Drop Shop si occupava di indossare i capi di abbigliamento che l’azienda offriva, dai cappelli agli indumenti sportivi. Il 30 aprile aveva spento 30 candeline, ma nello stesso mese aveva attraversato due momenti di grande dolore: in pochi giorni aveva perso il padre e il nonno.

In Italia, un caso simile è avvenuto con la morte di Margaret Spada, 22enne originaria di Siracusa, che il 4 novembre 2024 si era recata a Roma per una rinoplastica in uno studio privato. La giovane aveva accusato un malore dopo l’anestesia ed era morta in ospedale il 7 novembre, dopo tre giorni di agonia.