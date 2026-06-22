Influencer Carabella denunciato da un venditore ambulante senegalese, "m'ha spruzzato lo spray al peperoncino"

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L’influencer Simone Carabella è stato accusato da un venditore ambulante senegalese di averlo aggredito con uno spray al peperoncino, apparentemente senza motivo. Il personal trainer si sarebbe scagliato contro il 30enne con insulti a sfondo razzista. La vittima, difesa dall’avvocato Giovanni Tripodi, ha sporto denuncia al comando di polizia locale del gruppo Prati, che ora indaga sulla vicenda.

Gli insulti di Carabella all’ambulante

Il venditore ambulante avrebbe raccontato che Carabella gli avrebbe urlato: “Ancora c’è un africano qui? Torna a casa tua”. L’episodio sarebbe avvenuto a Borgo Sant’Angelo il 19 giugno.

Come riporta La Repubblica, il 30enne senegalese avrebbe raccontato nella denuncia che stava andando a bere “alla fontanella” quando è stato avvicinato da un uomo che lo ha insultato, mentre lo riprendeva con il telefono.

L’aggressore sarebbe l’influencer del degrado Simone Carabella che avrebbe rivolto al ragazzo frasi come “vai a casa tua“, “tu che fai qua?”.

L’aggressione con lo spray al peperoncino

“Io rispondevo dicendo che non mi doveva riprendere – avrebbe detto il venditore ambulante agli agenti – e quando ho alzato la mano per coprire la telecamera, l’uomo ha estratto dalla propria auto parcheggiata un blocco nero molto simile a una pistola. Spaventato anche io ho iniziato a riprendere con il mio cellulare”.

Intorno alle 11:15, l’ambulante ha fermato la polizia locale e gli ha raccontato l’accaduto. A questo punto sarebbe scattata la presunta aggressione.

“Mi sono avvicinato per dirgli di smettere di riprendermi e lui mi ha spruzzato lo spray al peperoncino sul viso e sulla maglietta davanti alla municipale”, avrebbe affermato il 30enne.

La vittima è stata medicata con due giorni di prognosi all’ospedale Santo Spirito, poi ha sporto denuncia al comando di polizia locale del gruppo Prati.

La versione di Carabella

Simone Carabella ha pubblicato un video su Instagram in cui si vede l’ambulante mentre parla con gli agenti.

L’influencer ha sostenuto di essere stato aggredito dall’uomo: “Quindi questo irregolare, che truffa i turisti, mi aggredisce, io lo grazio spruzzandogli lo spray. E lui chiama le forze dell’ordine: solo in Italia”.

In un altro video il personal trainer ha mostrato la pistola spray.

L’ambulante non avrebbe precedenti penali e sarebbe titolare di un regolare permesso di soggiorno.