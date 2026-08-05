Influencer Cesar Gastelum ucciso in Messico durante una diretta su TikTok, uomo in moto gli spara alla testa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’influencer messicano Cesar Gastelum, 24 anni, è stato ucciso a colpi di pistola a Culiacán, nello Stato di Sinaloa, in Messico, mentre trasmetteva una diretta sul social TikTok con alcuni amici. Due uomini su una motocicletta si sono avvicinati e il conducente gli ha sparato alla testa prima di fuggire. Le autorità hanno avviato le indagini per rintracciare i killer.

Influencer ucciso durante la diretta su TikTok

Tragedia nella serata di martedì 4 agosto a Culiacán, capoluogo dello Stato di Sinaloa, in Messico, dove l’influencer ventiquattrenne Cesar Gastelum, noto per i suoi contenuti comici e seguito da quasi 600mila follower su TikTok, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre trasmetteva una diretta streaming all’esterno di un fast food nel quartiere Tres Ríos.

Gastelum si trovava in strada insieme ad alcuni amici e collaboratori intenti a realizzare le riprese quando due individui a bordo di una motocicletta si sono avvicinati al gruppo. Senza scendere dal mezzo, il conducente ha estratto una pistola e ha sparato un colpo alla testa dell’influencer, per poi fuggire a tutta velocità insieme al passeggero.

Instagram cesarselectivo

La trasmissione in tempo reale si è interrotta bruscamente immediatamente dopo l’aggressore, che ha lasciato sotto shock i presenti, seppur illesi.

Le indagini della Procura

I soccorsi e gli agenti delle Forze dell’Ordine sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, situato a poca distanza dagli uffici della Procura generale dello Stato. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ventiquattrenne sul posto a causa della gravità della ferita riportata.

Gli investigatori della Fiscalía General del Estado hanno transennato l’area per consentire i rilievi scientifici e hanno acquisito le registrazioni della diretta streaming, successivamente rimosse dalle piattaforme online.

I filmati, che mostrano l’esecutore materiale con il volto coperto da un casco nero, sono al vaglio dei periti per tentare di identificare i responsabili. Al momento le autorità locali non hanno effettuato arresti né formalizzato una pista investigativa ufficiale sulle motivazioni del delitto.

Messico, le continue violenze ai danni dei creator

L’omicidio di Cesar Gastelum rientra nel violento contesto che interessa da tempo la città di Culiacán, epicentro di un duro scontro tra fazioni rivali della criminalità organizzata per il controllo del territorio.

L’episodio richiama alla memoria altri recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto figure del mondo dei social network in Messico, come l’uccisione della beauty influencer Valeria Marquez, assassinata nel maggio 2025 durante un live streaming a Zapopan, nello Stato di Jalisco.

Con la morte di Gastelum sale a dieci il numero di creador de contenido e influencer uccisi negli ultimi anni all’interno dello Stato di Sinaloa.