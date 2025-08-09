Influencer di Mantova vende cuccioli senza pedigree, denunciata: 70 cani sequestrati, quanto li faceva pagare

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nei guai una influencer di 34 anni con oltre 53mila follower. La donna è stata denunciata a Mantova in quanto, sui social come TikTok, Instagram e Facebook, vendeva cuccioli come cani di razza, senza però il pedigree valido in Italia. Gli animali venivano commerciati con prezzi fino a 3mila euro. I carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare, coordinati dalla Procura della Repubblica di Mantova, hanno denunciato anche un medico veterinario.

Influencer denunciata a Mantova, cuccioli senza pedigree venduti sui social

I militari dell’Arma, dopo aver interrotto la frode, hanno sequestrato circa 70 cuccioli tra bassotti e barboncini. Gli animali sono stati trovati in buone condizioni non compatibili però con la loro etologia.

L’indagine ha avuto inizio lo scorso settembre. Gli investigatori hanno monitorato per mesi influencer residente ad Asola, nel Mantovano. La donna è risultata proprietaria di un allevamento cinofilo non autorizzato.

ANSA Immagine di repertorio di un barboncino

La 34enne pubblicizzava su Facebook, Instagram e Tiktok la vendita degli animali. Il costo per l’acquisto di un esemplare andava dai 1000 ai 3mila euro. Inoltre veniva chiesta una caparra a partire da 500 euro.

Dalle indagini è emerso che tutti i cani erano venduti come esemplari provvisti di pedigree, ma in realtà il pedigree non era quello ENCI, il solo riconosciuto in Italia. Si trattava di pedigree esteri che non valgono nulla nello Stivale.

Le colorazioni non ammesse dallo standard di razza

I cuccioli avevano mantelli delle colorazioni grigio, blu, lilla, tigrato, vale a dire colorazioni che non sono ammesse dallo standard di razza fissato dalla Federazione Cinologica Internazionale e per le quali non sarebbe stato possibile ottenere il pedigree

Altro elemento che ha fatto scattare la denuncia riguarda l’allevamento dei cani che venivano cresciuti in strutture non autorizzate sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello sanitario. Per questo motivo è scattato il sequestro dei cuccioli.

Inoltre, l’allevamento, essendo abusivo, non era autorizzato alla scorta farmaci. Nonostante ciò i carabinieri hanno trovato un elevato numero di farmaci. Anche in questo caso è scattato il sequestro.

Denunciato anche un veterinario

L’influencer è stata denunciata per detenzione di animali in condizioni incompatibili alla propria natura, frode in commercio ed esercizio abusivo della professione medico – veterinaria. Ad aiutarla nei suoi affari un veterinario dell’Ats Valpadana del distretto Veterinario di Guidizzolo, che aveva autorizzato e certificato l’idoneità della struttura. Pure lui è stato denunciato.