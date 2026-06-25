Influencer inglese Brooke George accusata dell'omicidio del fidanzato a Dubai, rischia la pena di morte

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’influencer Brooke George, 23 anni e di origine britannica, rischia la pena di morte: attualmente è accusata dell’omicidio del fidanzato, morto a Dubai. Originaria di Gravesend, nella contea inglese del Kent, e trasferitasi da qualche tempo nel Golfo, la ragazza può contare sul supporto di ‘Detained in Dubai’, un gruppo che si occupa di diritti umani e di violazioni delle tutele processuali o carcerarie nell’Emirato.

Omicidio a Dubai, l’influencer Brooke George accusata di aver ucciso il fidanzato: rischia la pena di morte

George, come riferisce la BBC, è un’ex commessa nei grandi magazzini John Lewis. Si è poi trasferita a Dubai dove lavora come influencer su TikTok. L’arresto è scattato il 22 giugno ed è stato eseguito dalla polizia locale con l’accusa di “omicidio premeditato”.

Secondo gli inquirenti dell’Emirato, la 23enne avrebbe accoltellato l’uomo con cui aveva avviato da poco tempo una relazione al culmine di una violenta lite.

La versione degli attivisti di ‘Detained in Dubai’

Gli attivisti di ‘Detained in Dubai’ sostengono che Brooke sia stata aggredita e abbia reagito. Nonostante ciò, rischia di essere condannata alla pena capitale e di finire davanti a un plotone di esecuzione per la fucilazione, in base alla legge locale.

L’amministratrice delegata dell’ong ha raccontato che George ha spiegato che il compagno era diventato “sempre più controllante e violento” e che lei stava cercando di lasciare Dubai dopo che lui l’avrebbe colpita con un pugno, le avrebbe sottratto il passaporto e poi l’avrebbe aggredita nel loro appartamento.

La giovane avrebbe raccontato anche di aver “temuto per la propria vita e, afferrando un coltello da cucina che aveva a portata di mano, avrebbe agito per legittima difesa”, ha aggiunto l’amministratrice.

L’ong: “Brooke umiliata dalla polizia”

Sempre secondo l’ong, Brooke, dopo essere stata fermata, sarebbe stata umiliata: la polizia l’avrebbe obbligata a spogliarsi in presenza di soli agenti uomini.

L’organizzazione ha quindi chiesto che la giovane venga rilasciata su cauzione e che il caso venga trattato come una vicenda di violenza domestica.

‘Detained in Dubai’ e i familiari dell’influencer hanno auspicato che il governo del Regno Unito, che storicamente ha una forte alleanza con gli Emirati Arabi, possa esercitare pressioni affinché la 23enne non sia uccisa.

Nel frattempo il Foreign Office ha reso noto d’essere impegnato a garantire il massimo “sostegno” sia alla 23enne detenuta sia alla sua famiglia.