Influencer investe passanti a Londra fuori da una discoteca, arrestata per tentato omicidio: grave una donna

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Momenti di paura nel cuore di Londra, tra Soho e Oxford Street, dove una donna alla guida di un’auto avrebbe investito diversi passanti all’esterno di un locale notturno. L’episodio è avvenuto intorno alle 4.30 del mattino del 19 aprile, in una zona ancora affollata da persone in uscita dai locali. La conducente sarebbe Rielle, una 29enne descritta dalle fonti di polizia come “una influencer” e sarebbe stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravi. Tre persone sono state ferite e, tra queste, una donna di circa 30 anni, Klaudia Gam, è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Secondo alcune fonti, potrebbe essere stata colpita volontariamente dopo una lite.

Influencer investe passanti, cosa è successo

Leggo riporta che il nome dell’influencer arrestata sarebbe Rielle e che avrebbe investito la rivale Klaudia Glam.

Le ricostruzioni indicherebbero che l’episodio sarebbe stato preceduto da un confronto acceso tra le due donne, entrambe influencer, all’esterno di una discoteca.

Poco dopo, Rielle, alla guida di un’auto, avrebbe accelerato improvvisamente, travolgendo Klaudia Gam e alcune persone presenti sulla strada.

Come riferisce Metro.co.uk, l’auto sarebbe salita sul marciapiede colpendo i passanti.

In un video diffuso online si vede il veicolo investire una donna che stava camminando.

I feriti

Il bilancio è di tre persone ferite.

Klaudia Gam, di circa 30 anni, sarebbe stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

Secondo quanto riportato da ANSA, le sue condizioni sarebbero definite “gravi” dai medici.

Un uomo sulla cinquantina avrebbe riportato fratture e lesioni considerate tali da condizionare la sua vita.

Metro.co.uk aggiunge che una terza donna, anche lei sulla trentina, sarebbe stata medicata per ferite meno gravi.

Le immagini circolate sui social mostrano momenti concitati subito dopo l’impatto, con alcune persone che tentano di soccorrere i feriti e di fermare la conducente.

L’arresto e la lite tra influencer

La polizia metropolitana di Londra ha confermato l’arresto di Rielle alla guida del veicolo, descritta da fonti di polizia come “una influencer”

Secondo Metro.co.uk, la 29enne sarebbe sospettata di tentato omicidio, lesioni gravi, guida pericolosa e guida in stato di ebbrezza.

Le autorità hanno precisato che l’episodio non è considerato legato al terrorismo.

La donna si troverebbe attualmente in custodia cautelare mentre proseguono le indagini.

Le indagini in corso

Gli investigatori starebbero cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto nelle fasi precedenti all’incidente.

La presenza di numerosi testimoni nella zona potrebbe aiutare a chiarire la dinamica.

La stessa fonte ha invitato chiunque abbia assistito all’accaduto a fornire informazioni utili

L’area in cui è avvenuto l’incidente è tra le più frequentate della capitale britannica, sia per la vita notturna sia per lo shopping.

Oxford Street è infatti una delle strade più visitate dai turisti.

Al momento dei fatti, nonostante l’orario notturno, erano ancora presenti numerose persone che rientravano a casa o si trovavano nei pressi dei locali.