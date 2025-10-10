Influencer Karolina Krzyzak trovata morta a Bali, aveva un disturbo alimentare e seguiva una dieta fruttariana

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’influencer polacca di 27 anni Karolina Krzyzak è stata trovata morta in un resort a Bali tre giorni dopo il check-in , dopo anni di disturbi alimentari e una dieta fruttariana estrema. Nei giorni precedenti aveva rifiutato cure mediche, nonostante le gravi condizioni evidenziate dallo staff del resort. Pesava poco più di 20 kg.

Karolina Krzyzak, influencer polacca di 27 anni, è stata trovata morta in una villa a Bali dopo aver seguito per anni un regime alimentare estremo basato esclusivamente su frutta.

Al momento del check-in, nel dicembre 2024, lo staff del resort era rimasto scioccato dalle sue condizioni fisiche: pesava poco più di 20 chili, non riusciva a camminare da sola e chiedeva che i pasti le venissero serviti direttamente in camera, solo a base di frutta.

Facebook Zdzisław Sługocki L’influencer Karolina Krzyzak, morta a Bali a causa di una dieta fruttariana

Nei giorni successivi rifiutò più volte l’intervento di un medico, nonostante le insistenze del personale. Tre giorni dopo il suo arrivo fu trovata senza vita, distesa sul pavimento della stanza.

Dall’anoressia alla dieta fruttariana

Krzyzak lottava da anni con un disturbo alimentare e aveva trovato nel raw veganismo e nel fruttarianesimo una risposta illusoria ai suoi problemi di salute. Seguiva influencer internazionali del settore, partecipava a incontri della comunità di Ubud e aveva conosciuto figure come Doug Graham, autore del libro The 80/10/10 Diet.

Su Instagram documentava i suoi pasti e il suo percorso, ricevendo commenti spesso di incoraggiamento, talvolta di preoccupazione.

Negli anni aveva cercato trattamenti, ma era sempre tornata al regime fruttariano, convinta che potesse aiutarla a guarire. Come riportato da The Cut, i nutrizionisti interpellati hanno sottolineato che questo tipo di dieta non fornisce proteine, grassi e nutrienti essenziali, e può condurre a gravi forme di malnutrizione.

Il percorso di Karolina

Negli ultimi anni Karolina aveva provato a costruirsi una nuova identità sui social, condividendo foto di piatti a base di frutta, poesie e pensieri legati al benessere.

In passato aveva studiato danza e yoga a Leeds, ma aveva lasciato l’università per rientrare a Varsavia e affrontare le prime cure per il suo disturbo alimentare. Dopo un periodo trascorso a Tenerife, nel 2024 era arrivata a Bali, attratta dalla comunità di influencer fruttariani che seguiva online.

Qui aveva iniziato a frequentare eventi e incontri legati a questo stile di vita, ma la sua salute era ormai compromessa e nonostante i tentativi di chi le era vicino di offrirle aiuto, ha continuato a rifiutare un ricovero medico, fino a trovare la morte a Bali solo pochi mesi fa.