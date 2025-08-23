Influencer Martina Murenu minacciata in diretta social: "Sono come Turetta e ti faccio finire come Yara"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’influencer Martina Murenu è stata minacciata di morte da due utenti durante un live su Instagram: due uomini con nickname falsi e il volto nascosto si sono collegati e hanno dato il via a una serie di intimidazioni: “Ti taglio la gola… sono come Turetta… ti sfregio con l’acido… ti faccio fare la fine di Yara Gambirasio”, eccetera. Murenu ha annunciato una denuncia.

Influencer Martina Murenu vittima di minacce

La digital creator Martina Murenu è originaria di Cagliari ma lavora negli Stati Uniti. Su Instagram è seguita da 100.000 follower.

Gli haters non mancano, ma durante la diretta di lunedì 18 agosto si è passato il segno. Le minacce di morte e gli insulti sessisti sono stati registrati e il video è stato riproposto dalla stessa Murenu sui suoi profili social.

Lo sfogo di Martina Murenu

“Usi i social per divertirti, ma poi entrano due pazzi che ti dicono: ‘“Ti taglio la gola”, ti sfregio con l’acido, fai la fine di Yara Gambirasio, io stupro le donne, sono come Turetta’”, ha denunciato la content creator.

“Voglio che i genitori di questi elementi riconoscano le voci di ciò che hanno messo al mondo. Le ipotetiche fidanzate che si rendano conto di chi hanno al loro fianco. E ora partirà una denuncia grande quanto una casa. Che tutti possano riconoscere dalle vostre voci chi siate e non considerarvi mai più. Non possiamo più stare zitti. Basta!”, ha aggiunto Martina Murenu a corredo del video.

Verso la denuncia

“Rientrerò presto in Sardegna dagli Usa e farò denuncia“, ha raccontato la giovane a La Stampa. “Non possiamo più stare zitti. Agirò per vie legali”, ha aggiunto.

Poi un pensiero alle famiglie Gambirasio e Cecchettin: “Chiedo scusa alla famiglia di Yara Gambirasio e di Giulia Cecchettin per ciò che hanno dovuto sentire. Perché nonostante il vostro eterno dolore, continuate a sentire queste oscenità. Mi batterò finché non ci sarà giustizia e stavolta non mi fermerò”.

La 32enne ha aggiunto che “oltre alle irripetibili frasi dopo sono spuntati altri uomini, tutti pronti a fare commenti offensivi e sessisti. E irripetibili”.

“Ora chiedo giustizia. Per me e per tutte le volte che sono rimasta in silenzio e sono crollata. Ma chiedo giustizia anche per noi tutte, per tutte le donne”, ha concluso.