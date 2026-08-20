Influencer Sonia Bellina trovata morta bruciata tra le vigne in Francia: due uomini fermati

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il corpo carbonizzato trovato il 12 agosto tra le vigne di Saint-Gilles, nel sud della Francia, è stato identificato come quello di Sonia Bellina, influencer di 29 anni molto attiva sui social network. La conferma è arrivata dalla Procura di Nîmes dopo gli esami del Dna. La giovane risultava scomparsa dalla notte tra il 10 e l’11 agosto. La famiglia aveva lanciato un appello sui social dopo che Sonia non aveva fatto ritorno a casa e non aveva più dato sue notizie. Nell’ambito delle indagini sono stati fermati due uomini.

Sonia Bellina influencer, l’autopsia

Come riporta SkyTg24, il cadavere era stato scoperto da un agricoltore tra i filari di una vigna nella zona di Saint-Gilles.

Il corpo si presentava parzialmente carbonizzato e le sue condizioni avevano inizialmente impedito agli investigatori di stabilire con certezza l’identità della vittima.

L’autopsia era stata eseguita il giorno successivo al ritrovamento, ma per arrivare all’identificazione definitiva è stato necessario attendere il risultato degli accertamenti genetici.

La Procura di Nîmes ha quindi confermato che si trattava di Sonia Bellina, 29 anni, originaria della regione del Gard.

Le indagini

Secondo quanto comunicato dagli inquirenti, sarebbero emersi elementi tali da far ipotizzare un coinvolgimento nella vicenda di due uomini che sono stati fermati.

Al momento non sono stati chiariti pubblicamente i rispettivi ruoli né la dinamica della morte della giovane.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli spostamenti di Sonia nelle ore precedenti alla scomparsa e di verificare le persone con cui potrebbe aver avuto contatti.

Tra gli elementi al centro dell’inchiesta ci sarebbe anche un’automobile considerata sospetta, segnalata nella sera in cui l’influencer è scomparsa.

L’appuntamento prima della scomparsa

Un altro punto ritenuto importante riguarda un incontro che Sonia Bellina avrebbe dovuto avere poco prima di far perdere le proprie tracce.

Secondo quanto raccontato dalla sorella maggiore, la 29enne era uscita di casa per incontrare una persona che stava frequentando.

La giovane non avrebbe portato con sé la borsa, ma soltanto il telefono cellulare.

La sorella ha spiegato di non conoscere l’identità della persona con cui Sonia aveva appuntamento, precisando soltanto che si sarebbe trattato di qualcuno residente nella regione del Gard.

Gli investigatori stanno verificando anche questo elemento per stabilire se l’incontro possa avere avuto un collegamento con quanto accaduto successivamente.

Chi era Sonia Bellina

Sonia Bellina era particolarmente attiva sui social network, soprattutto su TikTok, dove pubblicava contenuti dedicati alla vita quotidiana, video e brevi clip accompagnate da musica.

Era originaria del Gard e tornava frequentemente nella zona per trascorrere del tempo con i familiari.

Dopo la conferma della morte, sui social sono cominciate a circolare numerose ricostruzioni e indiscrezioni sulla vita privata della giovane.

La famiglia ha contestato queste informazioni e sta valutando la possibilità di presentare denuncia contro la diffusione di voci ritenute infondate.