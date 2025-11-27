Influenza 2025 in anticipo di un mese secondo l'Oms, Bassetti teme 20 milioni di casi: quando arriva il picco

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

L’influenza 2025 ha colpito in anticipo: secondo l’Oms. il picco è atteso tra fine dicembre e inizio gennaio: a preoccupare è soprattutto il virus H3N2 con le sue varianti. Bassetti teme fino a 20 milioni di casi, mentre Pregliasco e Ciccozzi invitano alla sorveglianza. Anche se la vaccinazione cresce per numero di adesioni, mancano medici di famiglia per molti cittadini.

Influenza 2025 in anticipo: ecco quando arriverà il picco

Secondo i dati a disposizione dell’Oms Europa, nel continente l’influenza 2025 ha colpito in anticipo. I dati variano da Paese a Paese: in alcune regioni i casi influenzali hanno colpito più che in altre.

Secondo l’Oms, sulla base delle tendenze degli anni passati, “questa stagione raggiungerà il picco di circa il 50% di positività tra fine dicembre e inizio gennaio”.

Secondo l’opinione condivisa dagli esperti, l’arma migliore contro l’influenza 2025 è la vaccinazione

A preoccupare è soprattutto il virus H3N2, ma il quadro potrebbe essere aggravato dalla circolazione di altri patogeni, primi fra tutti il virus respiratorio sinciziale e il Covid-19.

L’Oms ha ricordato che la vaccinazione è la difesa più efficace, specialmente per anziani e malati cronici, e che il monitoraggio virale è costante per aggiornare i vaccini stagionali. Inoltre, bisognerebbe applicare costantemente le basilari regole di igiene (come l’uso di mascherine e l’isolamento in caso di sintomi) per limitare la diffusione dei virus respiratori.

Bassetti teme 20 milioni di casi

Il virologo Matteo Bassetti ha commentato la situazione all’ANSA, definendo il virus dell’influenza 2025 come “un virus molto furbo, muta come il Covid, e le nuove varianti riescono a evadere sia l’immunità naturale sia quella indotta dai vaccini precedenti”.

Le ipotesi del virologo non sono rosee. “Rischiamo 20 milioni di casi”, ha affermato l’infettivologo, a causa del virus H3N2 e delle sue numerose varianti in circolazione.

Il virus, che inizialmente si manifesta come una classica influenza, presenta anche “una componente gastrointestinale”.

Sono i dati che arrivano dall’Inghilterra a preoccupare maggiormente. Sebbene buona parte della popolazione sia vaccinata, l’influenza continua ad avanzare, con “più di 2 milioni di persone che hanno avuto l’influenza solo a novembre”.

L’opinione di Pregliasco e Ciccozzi

Il prof. Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’università Statale di Milano, ha confermato all’Adnkronos che, a destare grande preoccupazione, sono le mutazioni del virus H3N2.

Ha aggiunto che “se guardiamo al dato dei bimbi“, in particolare nella fascia 0-4 anni che come sempre è più colpita, “il trend è in salita. Di sicuro l’effetto del freddo di questi giorni lo si vedrà nelle prossime settimane”.

L’epidemiologo Massimo Ciccozzi ha invece notato come, nel nostro Paese, l’incidenza delle infezioni respiratorie acute sia in crescita.

“È pari a 7,91 casi per 1.000 assistiti, solo leggermente in aumento rispetto ai 7,64 della settimana precedente”, ha riportato Ciccozzi all’Adnkronos. “L’influenza è quindi in leggero aumento come deve essere, ma non possiamo certo dire che sarà una stagione terribile”.

L’epidemiologo ha invitato a un atteggiamento di “tranquillità e sorveglianza. Ricordiamoci di far fare ai nostri cari over 65 e ai fragili il vaccino”.

L’importanza della vaccinazione

I dati sulla campagna vaccinale attualmente in corso, comunque, sembrano positivi.

Tommasa Maio, responsabile nazionale Area Vaccini Fimmg, ha affermato all’AGI che “la fiducia dei cittadini nelle vaccinazioni sta riprendendo. Le persone si stanno vaccinando, e lo stanno facendo prima e più dello scorso anno”.

Resta però da risolvere il nodo delle persone che vorrebbero vaccinarsi, ma non possono attualmente farlo perché rimaste senza medico di base.

Questo problema rischia di compromettere la vaccinazione con conseguente aumento dell’influenza 2025, dato che intere fasce di popolazione sono attualmente senza medico di famiglia.

Per far fronte a questa situazione, la Fimmg ha proposto di sfruttare le strutture territoriali già esistenti, come le AFT e le Case di Comunità, trasformandole in veri e propri hub vaccinali di comunità.