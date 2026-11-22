Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Febbre, raffreddore e spossatezza sono i sintomi più comuni dell’influenza che sta circolando. Secondo i primi dati della sorveglianza RespiVirNet, c’è un aumento delle infezioni respiratorie, ma l’influenza non ha ancora raggiunto la sua massima diffusione e quindi il picco è ancora lontano. Secondo Fabrizio Pregliasco questo arriverà tra Natale e la prima metà di gennaio. L’invito quindi è a vaccinarsi il prima possibile per evitare di stare male e di far ammalare gli altri, riducendo così il rischio di complicanze, ricoveri e forme più aggressive.

Diffusione dell’influenza

Non c’è un solo virus da tenere sotto osservazione, sono diversi i virus influenzali che attaccano le vie respiratorie. Al momento i dati della sorveglianza RespiVirNet mostrano un aumento progressivo delle infezioni, ma non c’è ancora quell’accelerazione tipica dell’inverno per la circolazione dei virus.

Secondo i dati il 6,5% dei campioni analizzati risulta positivo all’influenza, mentre una parte dei disturbi respiratori è attribuibile ad altri virus.

Secondo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano La Statale, si può ipotizzare un picco di diffusione tra le festività natalizie e la prima metà di gennaio.

Campagne di vaccinazione

L’esperto torna quindi a parlare di vaccinazione. Facendo un confronto con la stagione 2022-2023, che ha avuto un picco precoce già tra novembre e dicembre in cui il numero di persone ammalate risultava elevato, per il 2026-2027 l’andamento potrebbe rientrare proprio nelle fasi delle festività, tra centri commerciali e pranzi in famiglia.

Non c’è da escludere un anticipo a dicembre o uno slittamento verso la fine di gennaio per quanto riguarda il vero e proprio picco influenzale. Già lo scorso anno, spiega Pregliasco, abbiamo osservato un picco anticipato rispetto alle stagioni più tardive.

“Non dobbiamo quindi confondere una previsione con una certezza”, spiega. Il messaggio che vuole mandare ai cittadini è semplice: non bisogna aspettare il picco per prevenire l’influenza. Questa, sottolinea, è la fase utile per vaccinarsi, soprattutto per gli anziani, le persone fragili e i soggetti con patologie croniche.

I dati della vaccinazione

La campagna vaccinale è fondamentale per prevenire non solo lo sviluppo di complicazioni, la necessità di ricoveri o forme più gravi dell’influenza, ma anche per limitare la diffusione dello stesso virus.

In Lombardia, come riporta Sky Tg24, sono state già somministrate oltre 2 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale, una soglia raggiunta con 11 giorni di anticipo rispetto alla scorsa stagione.

Più della metà delle dosi somministrate, pari al 56% del totale, ha raggiunto gli ultrasessantacinquenni, soprattutto le persone sopra i 75 anni. Un’altra grande quota di dosi è stata somministrata ai bambini dai due ai sei anni.