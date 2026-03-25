Influenza aviaria H9N2 in Lombardia, identificato un caso: è il primo in Europa, quali sono i sintomi

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Un caso di influenza aviaria H9N2 è stato registrato in Lombardia. Si tratta del primo identificato in Europa in un essere umano. Come spiegato dall’Istituto Superiore di Sanità, i casi umani di influenza aviaria possono essere asintomatici o con sintomi lievi. Allo stato attuale non c’è alcuna conferma della possibilità di trasmissione di virus aviari da uomo a uomo.

Cosa si sul caso di influenza aviaria H9N2 in Lombardia

Il ministero della Salute ha reso noto che la Regione Lombardia ha registrato un caso di infezione da virus influenzale A (H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità.

L’infezione è stata identificata in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente da un paese extraeuropeo, dove ha contratto l’infezione, e attualmente ricoverato.

ANSA

Come sottolineato dal ministero della Salute, si tratta del primo caso umano di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa.

Nella nota si legge che sono state “tempestivamente effettuate” tutte le verifiche previste e “i contatti del caso sono stati individuati”.

Il ministero della Salute ha anche comunicato che è stato “immediatamente attivato il coordinamento” con la Regione Lombardia, l’Istituto Superiore di Sanità e il gruppo degli esperti di laboratorio di riferimento nazionale ed è stato, inoltre, “garantito il raccordo e l’aggiornamento degli organismi internazionali competenti”.

Stando a quanto reso noto dal ministero, “non si rilevano criticità e la situazione è costantemente monitorata”.

Cos’è l’influenza aviaria e i sintomi

Il ministero della Salute ha ricordato che, sulla base delle informazioni scientifiche attualmente disponibili, “il contagio avviene tramite esposizione diretta al pollame infetto o ad ambienti o materiali contaminati”.

“I casi umani – ha riferito ancora il ministero – sono caratterizzati da malattia lieve e non è stata mai riportata trasmissione da persona a persona”.

Nelle FAQ dell’Istituto Superiore di Sanità si legge che l’influenza aviaria è un’infezione virale che si verifica principalmente negli uccelli.

La maggior parte dei virus aviari è relativamente innocua per l’uomo, ma qualche ceppo virale può presentare mutazioni che aumentano il potenziale di infettare altre specie, incluso l’uomo.

I casi umani possono essere asintomatici oppure con sintomi lievi.

Allo stato attuale non risultano esserci conferme in merito alla possibilità di una trasmissione dei virus aviari da uomo a uomo.

La nota di Bertolaso sul caso di influenza aviaria in Lombardia

In una nota, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso ha dichiarato: “L’individuazione del primo caso europeo di influenza H9 in Lombardia non deve essere motivo di allarme per la popolazione, ma è la prova tangibile che la nostra macchina della prevenzione funziona con estrema precisione”.

“Abbiamo agito con grande tempestività”, ha aggiunto Bertolaso.

Guido Bertolaso ha riferito: “Il paziente è attualmente ricoverato in isolamento all’ospedale San Gerardo di Monza. Oltre al trattamento per l’infezione virale, l’equipe medica sta gestendo altre patologie concomitanti di cui il soggetto soffre”.

Il commento di Pregliasco

In alcune dichiarazioni riportate da ANSA, Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, ha sottolineato che l’identificazione del caso di aviaria in Lombardia “è un evento che richiede attenzione senza però allarmismo“.

Ancora Pregliasco: “I casi di trasmissione all’uomo di influenza aviaria, pur rari, sono monitorati da anni e rientrano nei sistemi di sorveglianza già attivi”.

L’esperto ha poi aggiunto: “Per ora non ci sono evidenze di trasmissione sostenuta tra esseri umani, ma questi episodi sono un campanello d’allarme sull’evoluzione dei virus influenzali”.