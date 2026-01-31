Influenza aviaria, Report mostra in anticipo il video di Food for Profit con le anatre uccise a bastonate

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’influenza aviaria è tornata a colpire duramente l’Italia, soprattutto al Nord: la gestione della malattia è diventata oggetto di un’inchiesta di “Report“, che ha svelato in anteprima le immagini raccolte da Food for Profit in un allevamento in cui avvengono abbattimenti di anatre con modalità violente, mentre la pratica è finanziata con fondi pubblici.

Allarme influenza aviaria

Il comparto avicolo italiano è in ginocchio a causa dell’influenza aviaria. Il virus, che colpisce uccelli selvatici e animali allevati, si diffonde con estrema facilità e non prevede terapie.

Negli ultimi anni l’Italia è diventata uno degli epicentri europei dell’aviaria ad alta patogenicità, con una concentrazione di focolai particolarmente elevata nel Nord, dove la densità degli allevamenti industriali facilita la circolazione del virus.

Quando un focolaio viene individuato, l’unica misura prevista dai protocolli sanitari è l’eliminazione di tutti i capi presenti nell’allevamento, anche se sani.

Le autorità sanitarie confermano che la maggior parte dei contagi avviene attraverso contatti indiretti, veicolati da mezzi, operatori e materiali, in contesti in cui la biosicurezza risulta insufficiente.

L’inchiesta di Food for Profit e Report

Le immagini del nuovo servizio di “Report“, a cura di Giulia Innocenzi e trasmesse domenica 1 febbraio in prima serata su RaiTre, documentano episodi mai mostrati prima. Il materiale, raccolto da Food for Profit e diffuso in anteprima sui social, riguarda un allevamento di anatre colpito dall’aviaria.

Il sistema di abbattimento tramite gas non entra in funzione e circa quattrocento animali restano vivi. A quel punto, sotto la supervisione di un veterinario pubblico, gli operai procedono manualmente, colpendo le anatre con bastoni, calci e lanci violenti. Modalità che, secondo esperti di diritto e benessere animale, potrebbero configurare ipotesi di maltrattamento.

L’allevamento in questione è quello di Simone Menesello, presidente degli avicoltori di Confagricoltura, presentato come un modello di eccellenza.

Le immagini mostrano invece carcasse lasciate a terra, accumuli di melma, presenza di roditori, uova sporche e ambienti degradati. Condizioni che, secondo i veterinari consultati, aumentano in modo significativo il rischio di introduzione e diffusione del virus.

Il precedente della peste suina

Le operazioni sono state affidate alla Cooperativa del Bidente, già finita sotto i riflettori di “Report” per un precedente intervento su un focolaio di peste suina africana, durante il quale diecimila maiali vennero soppressi con metodi non conformi alle linee guida europee.

Come emerge da documenti ottenuti dal programma di RaiTre tramite accesso agli atti, gli interventi di abbattimento vengono interamente finanziati con fondi pubblici.

Tra il 2020 e il 2025, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia hanno stanziato almeno 266 milioni di euro per abbattimenti e indennizzi agli allevatori, una cifra destinata a crescere, visto che alcuni dati regionali risultano incompleti.