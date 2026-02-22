Influenza, Bassetti avverte: "Non è finita, record di casi. Perché contagiarsi fa male al cuore"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’influenza è pronta ad entrare nel vivo della sua seconda ondata. A confermarlo sono diversi esperti, tra cui anche Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. L’infettivologo richiama alla prudenza, sottolineando l’aumento di casi e citando un nuovo studio americano che spiega perché contagiarsi fa male al cuore. I nuovi sintomi del colpo di coda di marzo sono problemi respiratori, problemi gastro-intestinali e febbre contenuta.

Le parole di Matteo Bassetti sull’influenza

In un post pubblicato su Instagram il 21 febbraio, Matteo Bassetti è tornato a parlare dell’influenza.

L’infettivologo ha aggiornato il numero di casi, che sono oltre 11 milioni in Italia.

Un dato che però è destinato ad aumentare: “Probabilmente si raggiungeranno circa 15, 16, forse anche i 17 milioni di casi in Italia che porteranno a uno dei record degli ultimi anni”.

Matteo Bassetti ha, poi, ricordato che lo scorso anno furono 16 milioni gli italiani colpiti dall’influenza.

Perché l’influenza non è ancora terminata

L’infettivologo e direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha, inoltre, spiegato perché il numero di persone con l’influenza è destinato ancora ad aumentare.

“Quest’anno sono ancora di più i casi, tante tracheiti, cioè mal di gola, moltissime polmoniti da virus influenzale circolano contemporaneamente il virus dell’influenza e anche altri tipi di virus come per esempio il respiratore sinciziale ma anche il virus della freddore, altri virus tipo il coronavirus”, le parole dell’esperto.

Lo studio dagli Stati Uniti e i problemi al cuore

Nello stesso video, Matteo Bassetti ha voluto aggiornare i suoi followers su un nuovo studio pubblicato negli Stati Uniti.

“Un lavoro appena pubblicato americano dice che prendersi l’influenza fa male al cuore, e sì, perché quello che succede dal punto di vista immunitario nel nostro organismo danneggia il nostro cuore”, le parole dell’infettivologo.

Infine, la raccomandazione per tutti: “È bene che l’influenza non si prenda ed è bene vaccinarsi”.

La seconda ondata peggiore della prima

In un’intervista a Il Messaggero, Pier Luigi Bartoletti, vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma e segretario provinciale della Fimmg, è sulla stessa scia del collega Matteo Bassetti.

Il dottore si dice preoccupato: “La cosiddetta seconda ondata in Australia è stata particolarmente aggressiva: speriamo che da noi lo sia di meno”.

Inoltre, sottolinea come i sintomi del colpo di coda dell’influenza di marzo siano prevalentemente respiratori e gastrointestinali.

L’importante è sempre fare attenzione alla terapia e ai farmaci da utilizzare, antibiotici e antinfiammatori vanno presi solo sotto stresso consiglio medico.