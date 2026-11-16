Influenza, chi è meglio che non faccia il vaccino secondo Burioni: "Solo due classi di persone"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Sull’influenza non si può più aspettare. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, il virologo Roberto Burioni ha invitato a fare subito il vaccino e ha ribaltato la domanda su chi debba farlo: secondo lui è più semplice dire chi non deve vaccinarsi. E le eccezioni, ha spiegato domenica 15 novembre 2026, sono soltanto due.

Le due eccezioni indicate da Burioni

Come si legge nella nota diffusa dal Nove, il medico ha precisato di riferirsi al vaccino per via iniettiva. “Non si devono vaccinare soltanto due classi di persone”, ha detto.

La prima è quella di chi ha avuto una reazione grave durante una precedente vaccinazione antinfluenzale: “Reazione grave non significa un po’ di dolore, un po’ di febbre. Chi l’ha avuta lo sa, sono rarissime, un caso su un milione”.

La seconda riguarda i bambini sotto i 6 mesi. “Tutti gli altri devono farlo”, ha aggiunto, ricordando che a beneficiarne di più sono gli over 60, le persone fragili, chi ha fatto chemioterapia o immunoterapia e le donne in gravidanza, per cui l’influenza può avere conseguenze più serie.

Quanto agli integratori, il giudizio è netto: “Non servono gli integratori, non servono cibi magici”.

Perché l’influenza è pericolosa e cosa circola ora

Secondo il virologo, l’anticipo è necessario perché l’anno scorso l’epidemia è arrivata già a fine dicembre, invece che nella seconda metà di febbraio.

Le infezioni che girano adesso, ha spiegato, sono causate soprattutto dai rhinovirus: “Non sono, se non in persone che stanno male, pericolosi, però sono fastidiosi perché danno delle tracheiti, delle bronchiti”.

Il quadro è confermato dal primo bollettino RespiVirNet dell’Istituto superiore di sanità, tornato online venerdì 13 novembre dopo otto mesi di stop per problemi di privacy: nella settimana dal 2 all’8 novembre ci sono state circa 478mila infezioni respiratorie acute, con i rhinovirus in testa.

Vaccino, le coperture al minimo e l’attacco ai parlamentari

“Siamo al punto più basso degli ultimi 10 anni”, ha denunciato Burioni. Secondo i dati del ministero della Salute riportati da Sky TG24, nella stagione 2025-2026 si è vaccinato il 49,8% degli over 65, contro il 52,5% dell’anno prima e un obiettivo minimo del 75% mai raggiunto.

Per il virologo la responsabilità è della politica: “Io non vedo il Covid, io non vedo l’azione dei No-vax, sono i nostri parlamentari che prendono posizioni che sono molto bonarie nei confronti dei No-vax”. E ha citato la commissione Covid, dove a suo dire gli scienziati vengono trattati “a pesci in faccia”, mentre si è “gentilissimi con quelli che vanno lì a dirti la terra piatta”.