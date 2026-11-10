Influenza da non sottovalutare secondo i medici, l'appello sul vaccino necessario "prima di Natale"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’influenza è tornata a circolare e i medici rinnovano l’appello a fare il vaccino. Al momento la campagna di vaccinazione antinfluenzale sta procedendo a rilento, ma c’è ancora tempo per raccogliere l’invito a proteggersi rivolto soprattutto agli anziani e alle persone che soffrono di altre patologie croniche. “È importante non aspettare l’arrivo del freddo e l’intensificarsi delle occasioni di incontro durante le festività”, sottolinea la vicesegretaria vicaria della Fimmg Arezzo, Chiara Caloni.

Perché serve il vaccino contro l’influenza

L’influenza, ha sottolineato Caloni all’Adnkronos, non è una malattia da sottovalutare e “vaccinarsi adesso significa arrivare più protetti ai mesi in cui la circolazione del virus tende ad aumentare”. L’invito dell’esperta, quindi, è quello di rivolgersi ai propri medici di famiglia per chiedere informazioni sul vaccino contro l’influenza.

La vaccinazione viene valutata in maniera “personalizzata” in base alle condizioni di salute di ciascuna persona.

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Influenza già in circolo, come scegliere il vaccino adatto

La scelta del vaccino più adatto non è uguale per tutti, ma deve considerare età, patologie pregresse e fattori di rischio. Esistono infatti diverse tipologie di vaccino antinfluenzale, con caratteristiche e indicazioni differenti, e il medico di famiglia può aiutare a individuare quella più appropriata conoscendo la storia clinica del paziente.

“Vaccinarsi significa anche affidarsi a una valutazione professionale”, sottolinea Chiara Caloni, vicesegretaria vicaria della Fimmg Arezzo. L’appuntamento per il vaccino l’antinfluenzale può inoltre diventare un’occasione per verificare le altre protezioni raccomandate, come quelle contro pneumococco, herpes zoster e Covid-19, valutando anche la possibilità di somministrarle nella stessa seduta.

Vaccino, perché serve per anziani e persone con altre patologie

Particolare attenzione va riservata ai pazienti più fragili, soprattutto a chi convive con diabete, malattie cardiovascolari o respiratorie. In questi casi, spiega Caloni, è importante costruire una strategia vaccinale complessiva, verificando le coperture già effettuate, individuando quelle mancanti e programmando un percorso di prevenzione personalizzato.

“È questo il valore della medicina generale: una presa in carico che considera la persona nella sua interezza”, osserva. Da qui l’invito ai cittadini a contattare il proprio medico nelle prossime settimane, senza rimandare la vaccinazione.

Anticipare l’arrivo del freddo e delle festività natalizie, conclude la rappresentante della Fimmg, significa proteggere non soltanto sé stessi, ma anche le persone più vulnerabili.

Vaccino contro l’influenza, dati in calo in Italia

Nell’inverno 2025-2026 sono stati circa 7,2 milioni gli over 65 vaccinati contro l’influenza in Italia, ma la copertura è scesa al 49,8%, contro il 52,5% della stagione precedente, perdendo 2,7 punti percentuali e tornando sotto la soglia del 50%.

Lo evidenziano i dati del ministero della Salute, che segnalano un trend in diminuzione nelle ultime stagioni. A livello territoriale, l’Umbria registra l’adesione più elevata, pari al 62%, mentre la Provincia autonoma di Trento si colloca all’ultimo posto. Il dato del vaccino contro l’influenza resta lontano dall’obiettivo minimo del 75%, mai raggiunto in Italia. La copertura aveva toccato il 65% nel 2020-2021, durante la pandemia, per poi avviare una nuova fase di progressiva contrazione.