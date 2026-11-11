Influenza e Covid hanno sintomi simili ma si possono distinguere con test casalinghi e attenzione al respiro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il Sars-CoV-2 è entrato a tutti gli effetti tra i virus che concorrono allo sviluppo delle infezioni respiratorie, ma Covid-19 e influenza non sono la stessa malattia. Nonostante condividano gran parte dei sinonimi, gli esperti sottolineano l’importanza di distinguere le manifestazioni dei diversi agenti patogeni sin dalla loro prima comparsa, soprattutto nei soggetti con sistemi immunitari più fragili.

La stagione dell’influenza in Italia

In attesa della riattivazione del sistema di sorveglianza sulla diffusione dei virus respiratori in Italia, bloccato da mesi per questioni giuridiche sul trattamento dei dati personali, la campagna vaccinale contro l’influenza è entrata nel vivo e, nonostante le temperature sopra la media, il picco dei contagi si avvicina con l’avanzare dell’autunno.

Secondo l’ultimo rapporto settimanale dell’ERVISS, il portale di vigilanza europeo sui virus respiratori, i dati delle sindromi simil-influenzali crescono lentamente, ma registrano livelli di circolazione ancora bassi.

Il ruolo del Covid-19

Anche se le informazioni raccolte dai servizi sanitari europei non sono ancora completi, al momento il contributo maggiore alle malattie respiratorie è dato dal Sars-CoV-2, mentre l’epidemia di influenza non è ancora partita, così come è ritenuta ancora bassa la diffusione del virus respiratorio sinciziale (Rsv).

Come sottolineato dagli esperti, nonostante i sintomi in comune, il principale indizio per distinguere un raffreddore stagionale dagli effetti provocati da altri virus è rappresentato dalla capacità di respirare e dalla gravità della tosse.

In ogni caso la raccomandazione è di non trascurare le avvisaglie della malattia e, per le persone immunodepresse e gli adulti con più di 65 anni, di vaccinarsi.

I consigli di Fabrizio Pregliasco

Un aspetto su cui ha posto l’accento anche il virologo e direttore sanitario dell’Irccs ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, Fabrizio Pregliasco.

“Nella maggior parte dei casi è sufficiente un’automedicazione responsabile, basata su riposo, adeguata idratazione e utilizzo appropriato di farmaci sintomatici, come antipiretici e analgesici, quando necessari e nel rispetto delle indicazioni d’uso. Gli antibiotici non servono contro i virus e devono essere utilizzati soltanto in presenza di una specifica indicazione medica – ha rimarcato interpellato dall’Adnkronos – Particolare attenzione deve essere riservata ai soggetti fragili, come anziani, immunodepressi e persone con patologie croniche. In questi casi è opportuno effettuare tempestivamente un tampone per Sars-CoV-2, perché una diagnosi precoce può consentire l’utilizzo di una terapia antivirale specifica”.

Il professore di Igiene generale e applicato ha ricordato che se nella maggior parte dei casi le infezioni respiratorie virali si risolvono spontaneamente, è importante rivolgersi tempestivamente al medico in presenza di febbre elevata e persistente oltre 3-4 giorni, ricomparsa della febbre dopo un iniziale miglioramento, peggioramento della tosse, difficoltà respiratoria, dolore toracico, marcata debolezza, disidratazione o peggioramento delle condizioni generali”.

Nei pazienti anziani o nei soggetti con sistemi immunitari fragili è necessario fare attenzione anche senza la comparsa di febbre o altri sintomi influenza, perché, sottolinea Pregliasco, “confusione improvvisa, perdita di autonomia o peggioramento delle patologie croniche possono rappresentare segnali d’allarme”.