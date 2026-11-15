Influenza e virus respiratori, quasi 500mila italiani a letto: quali ceppi circolano e come riconoscerli

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Quasi mezzo milione di italiani sono finiti a letto nella prima settimana di novembre a causa di influenza e virus respiratori stagionali. Secondo i dati diffusi dal primo bollettino RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, la fascia d’età più colpita risulta quella dei bambini tra zero e quattro anni, mentre la Campania registra l’incidenza più elevata a livello nazionale.

Quasi mezzo milione di italiani colpiti da influenza e virus stagionali

Nella settimana compresa tra il 2 e l’8 novembre 2026 si sono registrati in Italia circa 478mila casi stimati di infezioni respiratorie acute, portando il bilancio complessivo dall’avvio della sorveglianza a metà ottobre a oltre 1,74 milioni di contagi.

Il primo bollettino stagionale della rete RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità segnala 8,5 casi ogni mille assistiti, con un picco significativo tra i bambini nella fascia compresa tra zero e quattro anni dove si raggiungono circa trenta casi ogni mille abitanti. Sul piano territoriale la situazione resta contenuta nella maggior parte delle regioni, ma presenta una forte criticità in Campania dove l’incidenza risulta molto alta.

A dominare la scena non c’è ancora il virus influenzale vero e proprio, fermo al 5,7 per cento dei campioni positivi, bensì i rinovirus responsabili del comune raffreddore al 25,7 per cento, seguiti dai virus parainfluenzali al 17,1 per cento e dagli adenovirus all’8,6 per cento.

Come distinguere l’influenza dagli altri virus respiratori

Con la co-circolazione di numerosi patogeni autunnali, tra cui anche il SARS-CoV-2 e il virus respiratorio sinciziale, riconoscere l’origine esatta dei sintomi richiede attenzione sulle modalità di insorgenza.

Come spiegato dal virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, una sindrome simil-influenzale richiede la presenza simultanea di tre fattori: febbre superiore ai trentotto gradi a esordio improvviso, almeno un sintomo sistemico come dolori muscolari o spossatezza marcata, e almeno un disturbo respiratorio tra tosse, mal di gola o congestione nasale.

Al contrario, i raffreddori legati ai rinovirus si sviluppano gradualmente restando circoscritti alle prime vie aeree senza febbre elevata. Per l’intera stagione 2026-2027 gli esperti stimano tra i dodici e i quattordici milioni di infezioni respiratorie complessive, alimentate dai ceppi influenzali A(H3N2) nella variante K, A(H1N1) e B/Victoria.

Le raccomandazioni dei medici

Sul fronte terapeutico gli specialisti ribadiscono la necessità di evitare l’uso improprio di antibiotici, inefficaci contro le infezioni virali, privilegiando riposo, idratazione e farmaci sintomatici su indicazione medica.

La pediatra Elena Bozzola della Società Italiana di Pediatria raccomanda inoltre di proteggere i neonati tramite lavaggi nasali frequenti, igiene accurata delle mani e somministrazione dell’anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale, ricordando l’importanza della vaccinazione antinfluenzale gratuita per bambini dai sei mesi ai sei anni, over sessanta e soggetti fragili.

Il virologo Pregliasco ha inoltre sollecitato le istituzioni a risolvere definitivamente le criticità legate alla privacy che avevano bloccato i report per otto mesi: “La sorveglianza epidemiologica è un’infrastruttura strategica della sicurezza sanitaria nazionale, non un adempimento burocratico accessorio”.