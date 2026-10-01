Influenza, il consiglio dell'infettivologo sul vaccino: "Picco tra gennaio e febbraio ma è meglio farlo ora"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’imminente stagione dell’influenza vedrà una circolazione virale prolungata con un picco stimato tra gennaio e febbraio a causa del clima mite. L’infettivologo Nicola Petrosillo suggerisce di effettuare subito il vaccino antinfluenzale, raccomandato ed erogato gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale a fragili, bambini e over 60, per garantire la copertura immunitaria prima del freddo intenso.

Influenza, le stime sui virus

I primi casi di infezione della nuova stagione evidenziano un quadro epidemiologico analogo a quello registrato nei mesi scorsi nell’emisfero australe. Come spiegato dall’infettivologo del Campus Bio-Medico di Roma Nicola Petrosillo durante la trasmissione Unomattina News, i ceppi virali dominanti per l’influenza 2026-2027 sono l’H3N2 e l’H1N1, entrambi coperti dalle nuove formulazioni vaccinali approvate dall’Aifa.

Il periodo di massima diffusione è previsto in ritardo rispetto all’anno precedente: “La stagione sarà un po’ più lunga rispetto allo scorso anno, quando il picco è stato a Natale. Si presume che andrà più avanti, con i casi che andranno avanti fino a febbraio”.

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L’andamento climatico mite posticipa l’inizio delle basse temperature e la conseguente permanenza prolungata negli ambienti chiusi, condizione principale che facilita la trasmissione del virus mediante le goccioline respiratorie.

Vaccino antinfluenzale: i tempi di somministrazione e immunizzazione

In merito alle tempistiche ideali per la somministrazione del vaccino, l’esperto raccomanda di non ritardare l’appuntamento con l’immunizzazione. “Appena è disponibile il vaccino facciamolo, perché l’immunità scatta dopo due settimane, gli anticorpi si formano in due settimane e durano sette-otto mesi, coprendo tutto il periodo invernale”.

Un’indicazione condivisa anche dall’igienista Gianni Rezza sul Sole24Ore, che ha ricordato come l’aumento dei contatti sociali al chiuso e la riapertura delle scuole alimentino la circolazione virale indipendentemente dal meteo.

Petrosillo ha sottolineato la necessità di una profilassi tempestiva in particolare per i soggetti affetti da malattie cardiache, polmonari, renali o diabete, per le donne in gravidanza e per gli anziani con più di 75 o 80 anni.

La mappa della campagna vaccinale

La campagna per il vaccino antinfluenzale sta prendendo il via su tutto il territorio nazionale con un calendario articolato a livello regionale.

Le direttive del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità individuano come categorie prioritarie i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, le persone dai 60 anni in su, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari, le Forze dell’Ordine e i soggetti affetti da patologie croniche.

Nelle strutture sanitarie, negli studi dei medici di medicina generale, dei pediatri e nelle farmacie sono disponibili nove tipologie di vaccino, tra cui la formulazione in spray nasale per bambini e adolescenti dai 2 ai 18 anni. Molte Regioni, tra cui la Lombardia, prevedono l’estensione della gratuità a tutta la popolazione a partire dalla metà di ottobre o nel mese di novembre.