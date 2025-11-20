Influenza in Italia arrivata prima nel 2025 con 1,7 milioni di contagi: sintomi del virus e perché vaccinarsi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il virus dell’influenza stagionale ha cominciato a circolare prima del previsto in Italia. I contagi verificati sono già 1,7 milioni dall’inizio dell’ondata, che potrebbe avere il suo picco entro la fine dell’anno. I medici consigliano di vaccinarsi soprattutto alle persone a rischio. Al momento i più colpiti sembrano essere i bambini.

L’influenza è arrivata in anticipo

Nelle ultime settimane sono stati segnalati dagli ospedali molti casi di infezione respiratoria acuta, il nuovo parametro minimo per considerare un caso di influenza come tale.

Il virus ha iniziato a circolare in anticipo quest’anno a causa del repentino calo delle temperature che ha costretto sempre più persone in ambienti chiusi, facilitando la trasmissione da parte di pazienti malati e portatori sani. Secondo Edoardo Colzani, responsabile virus respiratori dell’Ecdc:

ANSA Una fiala di vaccino antinfluenzale

Quest’anno stiamo assistendo a un aumento dei casi di influenza molto prima del solito e questo significa che il tempo è fondamentale. Se avete diritto alla vaccinazione, non aspettate oltre. Vaccinarsi ora è uno dei modi più efficaci per proteggere se stessi e chi ci circonda da gravi malattie quest’inverno.

I sintomi dell’influenza del 2025

I sintomi più comuni dell’influenza sono quelli che hanno distinto le forme di questa malattia negli ultimi decenni. Febbre alta sopra i 38°, almeno un sintomo respiratorio tra gola infiammata, occhi arrossati e naso chiuso, e almeno un sintomo sistemico come dolori muscolari o articolari.

L’incubazione di questo virus dura tra i due e i tre giorni, poi cominciano a manifestarsi i primi sintomi. La malattia dura, nei soggetti precedentemente sani, un massimo di cinque giorni, per poi risolversi nella maggior parte dei casi da sola.

Alcune forme più lievi hanno un esordio più lento ma possono durare più a lungo. I veri problemi derivano però dalle forme più gravi che colpiscono i pazienti a rischio.

Chi deve vaccinarsi secondo i medici

Il picco del contagio è previsto entro fine anno. Rimane quindi poco tempo per sottoporsi al vaccino antinfluenzale, che è consigliato proprio alle persone che rischiano di sviluppare conseguenze serie dalla malattia.

Fabrizio Pregliasco, Professore associato di Igiene Generale e Applicata presso la sezione di Virologia del dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, ha consigliato:

Il vaccino è utile per tutti, anche perché un’influenza forte può bloccare le nostre attività quotidiane. Ma è fortemente raccomandato per gli anziani e i fragili di ogni età.