Influenza K, i consigli di Bassetti per curarsi e stop all'allarme sui pazienti morti "che si contano sempre"

Matteo Bassetti chiarisce l’approccio da tenere di fronte all’influenza K: una patologia non da considerare “banale” ma che non giustifica allarmismi, in quanto i decessi correlati sono comuni a tutti i ceppi influenzali. Fra i vari medicinali da adottare, l’infettivologo ha ribadito le differenze, l’efficacia e le controindicazioni di paracetamolo, ibuprofene e cortisone contro la malattia.

Influenza K, cosa dice Bassetti

Nel pieno della stagione influenzale, il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, è tornato a fare chiarezza sull’uso dei farmaci più comuni per affrontare l’influenza, con particolare riferimento alla cosiddetta influenza K e ai sintomi che sta provocando in gran parte della popolazione italiana.

Secondo l’infettivologo, tra i medicinali utili per tenere sotto controllo i sintomi influenzali c’è una distinzione molto importante da fare.

“Il paracetamolo serve per l’influenza. L’ibuprofene o ketoprofene, l’acido acetilsalicilico, il cortisone, hanno un effetto più potente di tipo antinfiammatorio” ha ricordato all’Adnkronos.

Nel caso in cui l’influenza si complichi, ad esempio quando compare difficoltà respiratoria con tosse intensa e dolori al torace, l’esperto consiglia invece di considerare l’uso del cortisone rispetto ai Fans.

“C’è un effetto più potente” ha spiegato “come abbiamo scritto nelle linee guida sulle polmoniti gravi”.

La questione dei decessi

Bassetti ha voluto poi specificare i rischi reali del ceppo K, alla luce della notizia del decesso di un uomo di 50 anni a Catania. “In questo momento credo che parlare di primo decesso per la variante K dell’influenza non ha senso, ce ne sono ben altri. Non è sicuramente il primo e non sarà l’ultimo” ha spiegato l’infettivologo.

“Pazienti morti per forme grave di influenza ne contiamo ogni anno, il 2026 non sarà diverso. Al momento è impossibile affermare che si tratti della variante K. L’H3N2 e l’H1N1 sono virus influenzali che possono determinare forme gravi, lo vediamo in ospedale con forme di polmonite gravi e infezioni respiratorie impegnative. Il fatto che ci sia questo decesso non mi stupisce”.

In generale, Bassetti avverte che l’influenza non è una malattia banale: può colpire in modo severo anche persone sane, soprattutto se il virus raggiunge le vie respiratorie più profonde, con il rischio di polmonite interstiziale.

“Gli italiani lo devono capire: non è una passeggiata” ha avvisato. “Non si deve essere fatalisti però, e dire ‘è sempre stato così’, perché si può fare prevenzione in maniera diversa rispetto a quello che avviene in Italia”.