Influenza K, i sintomi comprendono febbre oltre 38 gradi ma anche disturbi alla pancia: l'allarme di Bassetti

Il bollettino sull’influenza uscirà con alcuni giorni di ritardo, quindi non è ancora possibile conoscere gli ultimi dati in merito all’andamento della variante K. C’è attesa, perché i virologi avevano annunciato il picco fra Natale e Capodanno. Intanto Matteo Bassetti ha messo in guardia contro un sintomo dell’influenza K, che quest’anno “colpisce anche la pancia“.

Attesa per il bollettino sull’influenza

Nel periodo natalizio ci si aspettava un aumento dei casi, ma per avere dati aggiornati bisognerà attendere lunedì 29 dicembre, quando l’Istituto Superiore di Sanità pubblicherà il nuovo bollettino della sorveglianza RespiVirNet. L’uscita del report, di norma prevista per il venerdì, è stata posticipata a causa delle festività.

Matteo Bassetti e i sintomi dell’influenza K

Il virologo Matteo Bassetti è tornato a parlare dell’influenza tramite un video pubblicato sui social: “Quello che si percepisce, guardando i ricoveri in ambito ospedaliero, è che è stata una settimana davvero tosta, con un aumento importante nel numero di casi di influenza. E probabilmente ce ne saranno ancora di più nella settimana prossima”.

Poi un inciso in merito ai sintomi della variante K: “L’influenza di quest’anno colpisce con la classica febbre a 38 o 38,5 gradi ma soprattutto colpisce anche la pancia con nausea, vomito e diarrea“.

Nel Regno Unito l’hanno ribattezzata “flu-nami”, dalla fusione delle parole “flu” (influenza) e “tsunami”. Quest’anno l’influenza è particolarmente aggressiva a causa del mix fra variante K e virus H1N1, che ha portato a un boom di ricoveri in Italia.

E riguardo ai sintomi, la dottoressa Melania De Nichilo Rizzoli, raggiunta dalle telecamere di Mattino Cinque, ha aggiunto dell’altro. I sintomi tipici della variante K, ha spiegato la dottoressa, sono tre:

un esordio brusco;

una febbre improvvisa che supera i 38 gradi;

la presenza contemporanea di almeno un sintomo respiratorio (raffreddore, tosse o naso che cola) insieme a un sintomo sistemico (dolori muscolari, dolori articolari e forte senso di spossatezza).

Il ritorno della febbre

Un elemento caratteristico di questa influenza è la comparsa di un secondo picco febbrile: dopo una prima fase acuta, la febbre può diminuire temporaneamente per poi risalire dopo due o tre giorni.