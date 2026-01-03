Influenza K, il consiglio di Bassetti ad "andare subito in pronto soccorso" se si hanno difficoltà a respirare

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

In Italia continua a impazzare la variante K dell’influenza stagionale, una versione del virus particolarmente aggressiva e che sta tenendo a letto molti italiani. Seppur in leggero calo, i contagi promettono di risalire già a gennaio. L’infettivologo Matteo Bassetti ha consigliato di andare subito al pronto soccorso a quanti accusano difficoltà a respirare per tosse e dolori.

Influenza e variante K, l’aggiornamento

Sono state festività natalizie a metà quelle appena trascorse per molti italiani, debilitati dall’influenza e, in particolare, dalla variante K. Oltre ai sintomi classici, come febbre spesso sopra i 38-38,5 gradi, dolori muscolari e articolari, tosse, mal di gola e spossatezza, essa ha portato con sé anche disturbi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea.

Nonostante numeri in leggero calo, gli esperti ipotizzano un secondo picco febbrile, anche per quelli che hanno già convissuto con i sintomi dell’influenza e li hanno superati. I medici consigliano prudenza e spiegano di trattare questa forma con cautela in quanto “si tratta di una malattia tutt’altro che banale”, come ha sottolineato l’infettivologo Matteo Bassetti.

Il consiglio di Matteo Bassetti

Parlando in un video condiviso sui suoi canali social, Bassetti ha ammonito: “Il virus può arrivare nei polmoni e causare una polmonite interstiziale grave simile allo scenario che avveniva con il Covid“.

“Ci possono essere situazioni così anche in chi non è immunodepresso. Il campanello d’allarme non è tanto la febbre, come si può spesso pensare, ma la difficoltà a respirare per colpa di una tosse forte e dolori toracici importanti. Se c’è questo quadro si deve andare subito al pronto soccorso perché c’è la necessità della rianimazione, intubazione e in casi particolari dell’Ecmo. È una situazione molto complessa”, avverte il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.

Inoltre, riguardo a nausea, vomito e diarrea, che spesso stanno accompagnando la classica febbre, ha aggiunto: “È una forma davvero importante che colpisce anche la pancia”.

I sintomi pericolosi

Le sue riflessioni, affidate ad Adnkronos, arrivano anche dopo la morte a Padova di una 12enne, ricoverata per influenza e morta per una polmonite fulminante prima di Capodanno.

“L’influenza di quest’anno tende a dare casi di polmoniti impegnative, anche nei giovani. Dopo alcuni giorni di febbre anche alta, con stanchezza e dolori muscolari può evolvere poi con una tosse secca che va avanti per giorni insieme all’elevata temperatura e maggiori difficoltà a respirare. Le regioni italiane più colpite sono quelle dove ci sono meno persone vaccinate per l’influenza: Sardegna, Campania e Sicilia. Il vaccino, per quanto non perfetto sulla variante K, è comunque in grado di proteggere dalle forme più gravi. Chi non si immunizza corre più rischi”.

Per quest’anno, insomma, e contrariamente alla normalità, Matteo Bassetti consiglia di recarsi al pronto soccorso anche ai soggetti giovani e senza patologie croniche, a patto che abbiano riscontrato difficoltà respiratorie. Se i soggetti influenzati accusano tosse intensa con dolore toracico e respiro affannoso, è bene che si facciano controllare perché potrebbero essere incappati in una polmonite. Un consiglio quello dell’infettivologo che si fa ancora più utile nelle prossime settimane di gennaio quando l’incidenza potrebbe tornare a salire.