Influenza K infinita, milioni di italiani hanno sintomi che durano fino a 3 settimane: "Ma niente antibiotici"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Lunga coda di postumi e sintomi che durano fino a 3 settimane. Queste le conseguenze dell’influenza K per circa 7,5 milioni di italiani. “Un virus particolarmente aggressivo e resistente”, dicono gli esperti che raccomandano di non fare uso di antibiotici, non indicati essendo infezioni virali.

Influenza K, virus aggressivo e resistente

A La Repubblica, Giorgio Sesti, docente di Medicina interna all’Università Sapienza di Roma, ha spiegato perché i sintomi dell’influenza K sono così prolungati.

Per il medico, la tosse, il raffreddore e la stanchezza sono postumi che “rappresentano una condizione comune a diversi pazienti”.

ANSA

In molti casi è stato rilevato che, anche dopo l’influenza, alcuni dei sintomi non spariscono.

Giorgio Sesti ha spiegato che il motivo è dovuto al fatto che la sottovariante K è “un virus particolarmente aggressivo e resistente”.

La prassi è “riuscire a prevenirli con un vaccino specifico, ma non abbiamo farmaci mirati, soltanto quelli sintomatici”.

Il docente ha quindi spiegato che, essendo il virus molto resistente, si fa fatica ad eliminarlo in tempi brevi.

Perché i sintomi dell’influenza durano così tanto

Giorgio Sesti ha quindi chiarito che la durata tripla o quadrupla dei disturbi influenzali è “dovuta proprio all’aggressività del virus”.

“La persistenza ovviamente è più problematica nelle persone più fragili, per le quali ci sono maggiori rischi in caso di sovrainfezioni da batteri che possono provocare polmoniti”, ha proseguito a La Repubblica

Una situazione che si riflette anche sull’assistenza sanitaria con il sovraffollamento dei Pronto soccorso e degli ospedali.

Quando ci sarà il picco

Secondo la Società italiani dei medici di medicina generale e delle cure primarie, l’influenza è nella sua fase centrale.

È, infatti, presente “un carico significativo sui servizi sanitari e sull’attività quotidiana dei medici”.

Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, ha precisato a La Repubblica che “ora ci troviamo di fronte a veri casi di influenza, e parliamo di oltre il 40% del totale”.

Gli esperti prevedono che il picco possa arrivare nelle prossime due settimane.

I farmaci da prendere, vietati gli antibiotici

Per curare i sintomi influenzali, gli esperti sottolineano l’importanza di assumere terapie idoneo

Come riportato da La Repubblica, Ignazio Grattagliano, vicepresidente Simg, ha spiegato che il paracetamolo è considerato molto efficace come analgesico e antipiretico.

Evitare invece cortisone perché “interferisce con le difese immunitarie e aumenta il rischio di complicanze”.

Vietati gli antibiotici, perché “non sono indicati perché si tratta di infezioni virali. La necessità di una loro assunzione deve seguire sempre una valutazione medica e va riservata ai soli casi necessari”.