Influenza stagionale, Pregliasco spiega come distinguerla dagli altri virus respiratori

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Tosse, raffreddore, mal di gola e naso che cola, anche senza febbre. Con l’arrivo di novembre aumentano le infezioni respiratorie in Italia, ma non tutti i casi sono riconducibili all’influenza stagionale. A spiegarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’Università Statale di Milano. “Le infezioni respiratorie stanno aumentando, l’influenza non ha ancora raggiunto una circolazione predominante” ha spiegato.

Influenza, Pregliasco analizza i dati delle ultime settimane

In un’intervista a Adnkronos Salute il virologo ha ipotizzato quanti potrebbero essere i casi di infezione respiratoria acuta attualmente in Italia.

“Considerando che l’ultimo rapporto Influnews della Regione Lombardia indica circa 84.500 casi settimanali di infezione respiratoria acuta, proporzionando il dato lombardo su scala nazionale possiamo pensare a oltre 500mila casi in Italia”, le sue parole.

Il dato deriva da una proiezione delle rilevazioni effettuate in Lombardia e non costituisce un conteggio ufficiale nazionale.

Il rapporto Influnews della Regione Lombardia relativo alla settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 2026 ha stimato 84.552 casi di infezioni respiratorie acute, con un’incidenza di 8,4 casi ogni mille abitanti.

Il valore è aumentato rispetto alla settimana precedente.

I bambini sotto i cinque anni risultano i più colpiti, con 25 casi ogni mille assistiti, circa tre volte la media generale.

I virus in circolazione

Fabrizio Pregliasco ha precisato che la circolazione dei virus è “in una fase di intensità basale ma stanno già circolando, si fanno sentire”

Le analisi sui campioni raccolti dai medici sentinella indicano che a prevalere non sono i virus influenzali.

Il rhinovirus, responsabile di molti raffreddori, è stato individuato nel 35,3% dei campioni, seguito dai virus parainfluenzali al 23,5% e dagli adenovirus all’11,8%.

Coronavirus stagionali e Sars-CoV-2 sono stati rilevati ciascuno nel 5,9% dei campioni.

Nei Pronto soccorso lombardi, invece, l’influenza A è risultata presente nel 2,1% dei tamponi e l’influenza B nello 0,7%.

Tosse e raffreddore senza febbre, perché non sempre è influenza

La presenza di sintomi respiratori non permette di stabilire con certezza quale virus abbia provocato l’infezione.

Naso che cola, gola irritata e tosse possono essere causati da diversi agenti virali, anche quando la temperatura corporea rimane normale.

L’influenza vera e propria si manifesta spesso con febbre, dolori muscolari, stanchezza e sintomi respiratori, ma il quadro clinico può variare.

Per distinguere le infezioni, quando necessario, servono valutazioni mediche ed eventuali test diagnostici.

Analizzando il numero dei casi, Pregliasco ha aggiunto: “Questi dati ci spiegano perché tante persone abbiano tosse, raffreddore e mal di gola senza necessariamente avere l’influenza che per ora rappresenta una quota minoritaria delle infezioni respiratorie”.

A completare il quadro, “accanto ai virus respiratori ci sono poi quelli gastrointestinali, come i norovirus, che provocano vomito, diarrea e crampi addominali. Sono infezioni diverse che possono circolare contemporaneamente, soprattutto nelle famiglie e nelle comunità” ha aggiunto.

Tosse e raffreddore, cosa fare

Per le infezioni respiratorie lievi, Pregliasco raccomanda soprattutto riposo, idratazione e utilizzo dei farmaci soltanto quando necessario.

Il virologo invita a non assumere antibiotici autonomamente ai primi sintomi: questi medicinali agiscono contro i batteri e non contro i virus.

La tosse può inoltre persistere anche dopo la scomparsa degli altri disturbi, senza indicare necessariamente una complicazione batterica.

Occorre prestare attenzione anche all’uso contemporaneo di più medicinali contenenti lo stesso principio attivo, come il paracetamolo, per evitare dosaggi eccessivi.