Influenza, variante K domina con 820 mila nuovi casi in sette giorni: quali sono le regioni più colpite

Nella settimana tra il 22 e 28 dicembre l’incidenza delle infezioni respiratorie acute in Italia è scesa a 14,5 casi per 1.000 assistiti, probabilmente per la chiusura delle scuole e le festività, dopo circa 820mila nuovi casi di influenza. La variante K domina e i casi gravi riguardano soprattutto pazienti non vaccinati, con la Sicilia fra le regioni più colpite.

I dati sull’influenza in Italia

Una flessione dell’influenza c’è stata, ma è presto per cantar vittoria. Nella settimana di Natale (con le scuole chiuse) si registrano circa 14,5 casi di infezioni respiratorie acute ogni mille pazienti, come testimoniano i dati RespiVirNet, meno della settimana precedente (17,1).

Gli esperti stimano circa 820mila nuovi casi in quei 7 giorni, portando il totale stagionale a circa 6,7 milioni di casi di infezioni respiratorie acute finora registrati.

I contagi interessano soprattutto bambini nella fascia 0-4 anni

I numeri potrebbero essere condizionati dalle minori segnalazioni dei medici di base durante il periodo festivo, insieme alla chiusura delle scuole. Tuttavia, il dipartimento di Malattie Infettive dell’ISS sottolinea come l’incidenza reale possa tornare a salire o restare elevata nelle prossime settimane, soprattutto con la riapertura delle attività e il ripristino delle routine quotidiane.

Le regioni più colpite

La diffusione non è omogenea sul territorio nazionale. Secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, l’intensità dell’attività influenzale risulta molto alta in Sicilia, così come si mantiene elevata in Campania.

Un livello medio di circolazione è stato invece rilevato in Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria e Puglia. Nelle restanti regioni italiane l’incidenza viene classificata come bassa.

La fascia anagrafica dove la circolazione virale è risultata più sostenuta resta quella tra 0 e 4 anni, con circa 39 casi per mille assistiti. I dati comunitari potrebbero essere compromessi dall’abbassamento del numero di visite e notifiche durante il periodo festivo, ma anche nella rete ospedaliera si osserva un’alta percentuale di positività nei soggetti con sindromi respiratorie, con tassi attorno al 22,2% nella comunità e al 50,3% in ambito ospedaliero.

C’è solo la variante K

Dall’analisi comparata dei dati rilevati nella settimana 51 della stagione (corrispondente al 16-22 dicembre) emerge che il numero di forme gravi e complicate di influenza è superiore rispetto allo stesso periodo della stagione precedente, con la variante K nettamente prevalente tra i sottotipi circolanti.

Per quanto riguarda la sorveglianza dei ceppi influenzali in circolazione, non sono state osservate positività per varianti di influenza A “non sottotipizzabili”, un segnale che potrebbe allontanare, almeno in questa fase, la presenza di ceppi aviari emergenti.

Il nesso tra infezioni e vaccini

Secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, la bassa copertura vaccinale antinfluenzale in Italia è un fattore che può favorire un aumento dei contagi e delle forme gravi nella stagione 2025-2026.

L’esperto ha evidenziato che, nonostante l’elevata circolazione influenzale osservata in emisfero australe e il possibile arrivo in Europa di ondate simili, solo circa un italiano su quattro si vaccina contro l’influenza, ben al di sotto dell’obiettivo di copertura raccomandato.

Senza una maggiore adesione alla campagna vaccinale, secondo lo specialista, la stagione potrebbe essere ancora più severa di quella precedente, con milioni di casi e un notevole impatto sui servizi sanitari, dalle terapie intensive ai pronto soccorso.