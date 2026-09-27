Influenze autunnali, in arrivo 262 virus: quali sono e come proteggere il sistema immunitario

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La stagione dell’influenza è alle porte, a partire da novembre si prevede che l’H3n2 variante K inizi a diffondersi maggiormente in Italia contagiando milioni di persone. Ma in circolazione non c’è solo l’ormai nota influenza australiana, ma anche altri 262 virus respiratori che rischiano di far ammalare i cittadini nei prossimi mesi fino all’arrivo della primavera.

I 262 virus in arrivo

Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, ha detto a La Repubblica che “sono 262 i virus respiratori che si avvicinano alle porte della stagione fredda. Un numero cospicuo fra tipi e sottotipi”.

Lo specialista ha però sottolineato che bisogna distinguere l’influenza da altri virus che le somigliano. Secondo la definizione clinica, ha spiegato il medico, “l’influenza prevede la presenza contemporanea di tre caratteristiche: febbre a inizio brusco oltre i 38 gradi, almeno un sintomo respiratorio (tosse, mal di gola, naso chiuso) e almeno un sintomo sistemico (senso di ossa rotte, dolori muscolari, mal di testa)”.

ANSA

“La fascia di virus cugini dell’influenza, invece, al contrario di quest’ultima, non è monitorata dal sistema Influnet (che ne controlla attraverso i medici di famiglia e i laboratori di riferimento i casi attribuibili). Tutto ciò – ha chiarito – si traduce in situazioni per cui è difficile stabilire se a provocare febbre e malessere sia esattamente l’una o l’altra categoria di agenti patogeni”.

Quali sono i virus a cui fare attenzione

Pregliasco ha invitato a fare attenzione al “virus respiratorio sinciziale (Rsv) e pure del Metapneumovirus umano (Hmpv), quest’ultimo in grado di causare anche malattie più gravi, come bronchite e polmonite, tra gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone immunodepresse”.

Altri patogeni che possono attaccare i nostri polmoni, sono Enterovirus, Sars non Covid e Rinovirus.

A favorire i contagi sono le basse temperature che fanno scendere le difese della mucosa nasale, rendendo più fragile il sistema immunitario.

Anche l’aria secca generata dagli impianti di riscaldamento ha effetti negativi perché rende i patogeni più resistenti. A ciò si aggiunge la frequentazione di ambienti affollati, come i mezzi pubblici o le aule scolastiche che agevolano il passaggio del virus da una persona all’altra.

Come proteggere il sistema immunitario

Il direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano ha elencato sei regole da seguire per evitare di ammalarsi in inverno.

Come prima cosa, servono le vitamine B e D, quest’ultima stimola i globuli bianchi a produrre proteine naturali in grado di neutralizzare batteri e virus. La prima, invece, aiuta a irrobustire le cellule.

Bisogna fare attenzione anche al microbiota intestinale, poiché circa i due terzi delle cellule immunitarie risiedono proprio lì.

Possono essere utili anche gli spray nasali a base di soluzione salina che puliscono e proteggono il naso, rappresentando una prima linea di difesa contro i patogeni respiratori.

Altro elemento da tenere in considerazione per proteggerci dai virus è garantire a mente e corpo il giusto riposo. “Dormire meno di sei ore a notte aumenta il rischio di infezioni del 25%”, ha evidenziato Pregliasco.

Lavarsi le mani spesso e con cura riduce la possibilità di trasportare patogeni nelle vie respiratorie. Infine mantenere uno stile di vita attivo con attività fisica adattata alle condizioni della persona e una dieta varia ricca di frutta, verdura e antiossidanti, allenano l’organismo contro i malanni di stagione.

La richiesta dei medici sulla campagna vaccinale

Intanto la Fimmg, la federazione italiana dei medici di medicina generale, ha chiesto al ministero della Salute e alle Regioni una riflessione sui tempi e sugli strumenti della campagna vaccinale, valutando una proroga almeno fino a gennaio, alla luce delle proiezioni climatiche per i prossimi mesi.

“Le proiezioni stagionali, condizionate da El Niño e dal più generale mutamento del clima, indicano un autunno e un inverno potenzialmente molto più caldi della norma, anche fino a gennaio-febbraio”, ha dichiarato Silvestro Scotti, segretario generale nazionale della Fimmg.

L’esperto ha avvisato che “se le previsioni si confermassero, la curva epidemica potrebbe risultare più bassa, più lenta o spostata in avanti rispetto agli anni passati”.

“Questo – ha proseguito – ha due conseguenze dirette sulla vaccinazione. La prima è che, con temperature miti a ottobre e novembre, molti cittadini rischiano di percepire l’influenza come lontana e di rinviare la vaccinazione. La seconda è che, se il picco slitta verso la fine dell’inverno, chiudere la campagna a dicembre come da consuetudine significherebbe lasciare scoperta proprio la fase più critica”.