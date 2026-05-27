Informatico accusato di stalking e diffamazione verso Selvaggia Lucarelli: "Sfinente, stalker non solo mio"
Indagato informatico per stalking e diffamazione. "Una vicenda che dura da anni", il commento di Selvaggia Lucarelli
Un informatico sarebbe stato accusato di stalking e diffamazione verso Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli. L’uomo avrebbe preso di mira anche l’università Lumsa e il cardinale Giovanni Lajolo attraverso blog e messaggi sui social. La giornalista ha commentato la vicenda spiegando che è stato “sfinente, mi perseguita da anni, nessuno lo ha mai fermato”.
- Informatico accusato di stalking e diffamazione, le indagini
- I messaggi contro i professori
- Il blog e i messaggi contro Selvaggia Lucarelli
- La reazione di Selvaggia Lucarelli
Informatico accusato di stalking e diffamazione, le indagini
Il Messaggero riporta la notizia dell’indagine per stalking e diffamazione nei confronti dell’informatico.
Ci sarebbero due inchieste parallele che riguardano l’esperto di informatica.
Denunciato già per casi simili, avrebbe alzato il tiro portando così all’ennesima indagine.
Nello specifico, avrebbero preso di mira professori dell’università Lumsa.
I messaggi contro i professori
Secondo l’accusa, alcuni professori sarebbero stati costretti a modificare le proprie abitudini
Alcuni avrebbero scelto di sospendere i colloqui con gli studenti dopo gli innumerevoli messaggi dell’indagato
Avrebbero vissuto nell’angoscia di avere ripercussioni.
Anche l’università sarebbe stata danneggiata dalle insinuazioni scritte dall’informatico, anche a causa delle recensioni negative.
Proprio per questo sarebbe scattata la denuncia.
L’uomo, che risiede all’estero, è stato interrogato nelle scorse settimane dalla Polizia postale.
Il blog e i messaggi contro Selvaggia Lucarelli
Lo stesso informatico, come riporta Il Messaggero, avrebbe creato un blog per diffamare Selvaggia Lucarelli
Nel sito invita “chiunque voglia rendere pubblica la propria esperienza con Selvaggia Lucarelli, oppure abbia notizie su Selvaggia Lucarelli non ancora pubblicate altrove” a scrivere ad un indirizzo mail che viene fornito.
In più occasioni, anche sui social, l’uomo avrebbe accusato Selvaggia Lucarelli di “minacciare la gente”, “spacciarsi per giornalista” e di essere “pluri-condannata”.
La reazione di Selvaggia Lucarelli
Attraverso alcune storie sui social, Selvaggia Lucarelli ha commentato la notizia dell’indagine sull’informatico accusato di stalking e diffamazione.
La giornalista ha spiegato che “anche in questi giorni questa persona scrive ininterrottamente di me sui social”.
“Migliaia di tweet su me e Lorenzo, un blog pieno di falsità e insulti che aggiorna costantemente”, ha spiegato Selvaggia Lucarelli
Nelle stories su Instagram, ha poi spiegato che è una vicenda che dura da anni e che nessuno lo ha mai fermato.
Nel frattempo si parla di una possibile conduzione dell’Isola dei Famosi proprio per Selvaggia Lucarelli.