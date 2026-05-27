Informatico accusato di stalking e diffamazione verso Selvaggia Lucarelli: "Sfinente, stalker non solo mio"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un informatico sarebbe stato accusato di stalking e diffamazione verso Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli. L’uomo avrebbe preso di mira anche l’università Lumsa e il cardinale Giovanni Lajolo attraverso blog e messaggi sui social. La giornalista ha commentato la vicenda spiegando che è stato “sfinente, mi perseguita da anni, nessuno lo ha mai fermato”.

Informatico accusato di stalking e diffamazione, le indagini

Il Messaggero riporta la notizia dell’indagine per stalking e diffamazione nei confronti dell’informatico.

Ci sarebbero due inchieste parallele che riguardano l’esperto di informatica.

ANSA

Denunciato già per casi simili, avrebbe alzato il tiro portando così all’ennesima indagine.

Nello specifico, avrebbero preso di mira professori dell’università Lumsa.

I messaggi contro i professori

Secondo l’accusa, alcuni professori sarebbero stati costretti a modificare le proprie abitudini

Alcuni avrebbero scelto di sospendere i colloqui con gli studenti dopo gli innumerevoli messaggi dell’indagato

Avrebbero vissuto nell’angoscia di avere ripercussioni.

Anche l’università sarebbe stata danneggiata dalle insinuazioni scritte dall’informatico, anche a causa delle recensioni negative.

Proprio per questo sarebbe scattata la denuncia.

L’uomo, che risiede all’estero, è stato interrogato nelle scorse settimane dalla Polizia postale.

Il blog e i messaggi contro Selvaggia Lucarelli

Lo stesso informatico, come riporta Il Messaggero, avrebbe creato un blog per diffamare Selvaggia Lucarelli

Nel sito invita “chiunque voglia rendere pubblica la propria esperienza con Selvaggia Lucarelli, oppure abbia notizie su Selvaggia Lucarelli non ancora pubblicate altrove” a scrivere ad un indirizzo mail che viene fornito.

In più occasioni, anche sui social, l’uomo avrebbe accusato Selvaggia Lucarelli di “minacciare la gente”, “spacciarsi per giornalista” e di essere “pluri-condannata”.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Attraverso alcune storie sui social, Selvaggia Lucarelli ha commentato la notizia dell’indagine sull’informatico accusato di stalking e diffamazione.

La giornalista ha spiegato che “anche in questi giorni questa persona scrive ininterrottamente di me sui social”.

“Migliaia di tweet su me e Lorenzo, un blog pieno di falsità e insulti che aggiorna costantemente”, ha spiegato Selvaggia Lucarelli

Nelle stories su Instagram, ha poi spiegato che è una vicenda che dura da anni e che nessuno lo ha mai fermato.

Nel frattempo si parla di una possibile conduzione dell’Isola dei Famosi proprio per Selvaggia Lucarelli.