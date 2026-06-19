Infortunio di Ismael Koné in Canada-Qatar, il premier Carney lo elogia negli spogliatoi: il discorso è virale

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Infortunio gravissimo ai Mondiali di calcio: Ismael Koné, centrocampista canadese del Sassuolo, ha riportato la frattura della gamba sinistra durante il match contro il Qatar a causa di un duro intervento sul campo da gioco del centrocampista qatariota Madibo. A fine partita, vinta 6 a 0 dal Canada, il premier Mark Carney è sceso negli spogliatoi e ha fatto un discorso agli atleti diventato virale in rete.

Terribile infortunio per Ismael Koné durante Canada – Qatar

Nella prima storica vittoria ai Mondiali del Canada c’è stata una nota amarissima. Al 50′ Ismael Koné è stato vittima di un terribile infortunio. Dopo essere stato colpito da Madibo, ha iniziato a urlare di dolore. Si è subito capito che non si trattava di una semplice botta.

Madibo, disperato per l’accaduto, è stato espulso. Ismael ha abbracciato l’allenatore Marsch che ha provato a consolarlo, poi si è girato verso il pubblico e ha fatto un gesto di ringraziamento. Al suo posto è subentrato Saliba che ha messo a segno il quarto gol su punizione.

ANSA

Il discorso del premier canadese Mark Carney

Il premier canadese, terminato il match dei Mondiali, è andato negli spogliatoi rendendosi protagonista di un discorso motivazionale diventato virale in rete.

“Voglio iniziare riconoscendo quello che tutti voi state provando in questo momento. Penso che anche il Paese stia vivendo il dolore per il terribile infortunio di Ismael”, ha esordito.

“Ed è in momenti come questo – ha aggiunto – che si vede il carattere di una vera squadra. Lui esce dal campo applaudendo i tifosi. Stringe la mano ai qatarioti mentre esce. Entra Saliba, si prende la responsabilità e segna. Voi sollevate la maglia di Koné e lo celebrate. Restate lucidi, mostrate a tutta la nazione chi siete”.

E ancora: “Non avete solo battuto il record Concacaf e una serie di altri record: 32 conclusioni, 10 nello specchio, 19 calci d’angolo, il dominio del gioco, oltre il 70% di possesso palla… Avete mostrato quel livello”.

“Ma soprattutto – ha proseguito – avete mostrato un livello di carattere che alcune persone non riescono a raggiungere in tutta la vita. E lo avete fatto mentre vi guardava un intero Paese e una buona parte del mondo. E chi non vi ha visto oggi, vedrà entro domani gli highlights“.

“Posso solo dire che non potrei essere più orgoglioso, come canadese e a nome di tutti i canadesi. Voglio semplicemente ringraziarvi per tutto quello che avete dato. Siete arrivati fin qui, avete rappresentato la nazione, le vostre famiglie, i vostri amici… e avete dato una lezione”, ha concluso Carney.

Le parole dell’allenatore Jesse Marsch: “Koné ragazzo splendido”

Al termine della partita, l’allenatore Jesse Marsch ha dichiarato che Koné “è un ragazzo splendido”. “Lo adoriamo. Siamo tutti con lui, è una perdita per noi ma presto tornerà a giocare per il Canada, avrà una fantastica carriera”, ha aggiunto.

Anche il capitano del Canada, Eustaquio, ha parlato del grave infortunio del compagno di squadra: “Appena ho visto la gamba, ho capito la gravità della situazione. Ci mancherà, ha quell’X-Factor di cui la nostra squadra ha bisogno”.

Koné operato nella notte

Koné, come riporta Italpress, ha riportato una doppia frattura a tibia e perone della gamba sinistra. Il centrocampista è stato operato già nella notte italiana.