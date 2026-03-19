Infortunio per Noa Lang, l'ex Napoli "aveva il dito mezzo tranciato" dopo la caduta in Liverpool – Galatasaray

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Durante Liverpool-Galatasaray Noa Lang si è accasciato a terra dopo l’impatto con un cartellone pubblicitario ad Anfield: il Galatasaray parla di “ferita profonda” al pollice destro e di possibile intervento. Frimpong racconta: “Mi hanno detto che metà del suo dito era tranciato”. Verifiche in corso sulle protezioni a bordo campo.

Noa Lang, l’infortunio durante Liverpool-Galatasaray

Brutto spavento per Noa Lang nel finale di Liverpool-Galatasaray, nel ritorno degli ottavi di finale di Cahmpions League: al 75’ l’attaccante del club turco, in un contrasto per il pallone, è scivolato all’indietro vicino alla porta dei Reds e ha urtato le barriere pubblicitarie di Anfield.

Si è capito subito che non si trattava di una semplice botta, dato che Lang si è accasciato, urlando dal dolore, con il sangue visibile alla mano mentre i giocatori attorno chiedevano l’intervento dei sanitari.

Il post del Galatasaray nel quale si parla anche delle condizioni di Noa Lang dopo l’infortunio

L’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha spiegato che il giocatore è stato portato in ospedale per una ferita profonda che potrebbe richiedere un’operazione. Il match, intanto, si è chiuso con la qualificazione del Liverpool ai quarti con il 4-1 complessivo tra andata e ritorno.

Il pollice rimasto incastrato nei cartelloni

Stando alla dinamica emersa dalle ricostruzioni, l’infortunio sarebbe legato all’impatto contro i cartelloni: Lang, sbilanciato, è finito con la mano a ridosso delle strutture e il pollice sarebbe rimasto intrappolato tra due elementi, provocando la lesione.

In campo lo staff medico è intervenuto con urgenza, con il gioco interrotto per permettere i soccorsi, e il calciatore è stato poi accompagnato fuori.

Particolarmente dura la testimonianza del difensore del Liverpool Jeremie Frimpong: “Ho chiesto cosa si fosse fatto e diverse persone che l’hanno visto mi hanno detto che metà del suo dito era tranciato. Stava soffrendo molto dal dolore per questo”.

L’ospedale e il possibile intervento

Il Galatasaray ha indicato che l’infortunio riguarda un “profondo taglio al pollice destro” e che, dopo gli accertamenti, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico a Liverpool con il supporto dello staff medico del club.

Il pollice di Noa Lang avrebbe urtato una giuntura della barra rigida che regge i cartelloni, in quel punto rimasta scoperta e non rivestita dalla consueta gomma protettiva. Subito dopo l’infortunio, gli addetti a bordo campo hanno coperto quella sezione.

A fine partita nell’area dei cartelloni sono intervenuti anche i delegati UEFA per ricostruire cosa sia accaduto e perché ci fosse una parte senza protezione. Il Galatasaray ha fatto filtrare l’intenzione di presentare denuncia e non è escluso che la UEFA avvii accertamenti sull’allestimento a bordo campo.