Infortunio per Tadej Pogacar in Spagna, il campione sloveno si ritira dalla Vuelta: cos'è successo

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Il dramma del ritiro di Tadej Pogacar sconvolge la Vuelta di Spagna durante la Pucol-Xeraco. Il fuoriclasse sloveno, vittima di un brutto infortunio, è stato trasportato in ambulanza dopo una rovinosa caduta a 33 chilometri dall’arrivo. Lo stop forzato cancella la possibilità di centrare la Tripla Corona e ridisegna la classifica, lasciando lo spagnolo Enric Mas al comando della corsa.

L’impatto e il ritiro di Tadej Pogacar verso Xeraco

La frazione che doveva essere una semplice passerella per velocisti si è trasformata in un incubo subito dopo lo sprint intermedio di Simat de la Valdigna.

Il campione della UAE Team Emirates-XRG ha perso improvvisamente il controllo della bicicletta lungo un rettilineo, probabilmente a causa di un grosso sasso sul margine sinistro della carreggiata.

Finito a terra con estrema violenza, il leader della generale ha battuto il braccio e la parte sinistra del corpo. Nonostante il tentativo di rialzarsi, la sofferenza e le ferite lo hanno costretto al suo primissimo ritiro in una competizione a tappe dopo una serie ininterrotta di podi iniziata nel 2019.

Valutazioni e tempi di recupero dopo l’infortunio

Le immagini televisive hanno mostrato il campione dolorante al braccio e alla spalla, oltre a una ferita aperta con sangue al sopracciglio.

Il direttore sportivo Matxin Fernandez ha spiegato che il forte dolore ha impedito qualsiasi ripartenza. Lo staff medico della formazione emiratina dovrà ora attendere gli esami strumentali prima di fare valutazioni sui tempi di stop. Il timore principale riguarda il finale di stagione, poiché il problema fisico rischia di compromettere la sua presenza al Mondiale e al Giro di Lombardia.

Un verdetto amaro che stravolge la Vuelta

L’incidente spezza il sogno di conquistare l’ultimo grande giro che ancora mancava al palmarès dello sloveno, arrivato all’ottava tappa con tre successi parziali e un margine rassicurante sui rivali.

L’uscita di scena della maglia rossa spalanca la battaglia per il successo finale, lasciando la leadership nelle mani di Enric Mas e spingendo la squadra emiratina a cambiare i piani per puntare solo alle vittorie di giornata.