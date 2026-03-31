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Un arresto e diversi capi d’accusa, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Frosinone dove una donna è stata fermata per furto in un supermercato e per aver violato il divieto di ritorno nel comune. La donna, già destinataria di un ordine di carcerazione per truffa, è stata condotta presso il carcere di Rebibbia.

Fermata una donna a Frosinone

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione di furto avvenuto in un supermercato di Frosinone.

La Sala Operativa aveva diramato una nota che ha permesso agli operatori di raggiungere rapidamente il luogo dell’accaduto.

Una volta giunti sul posto i poliziotti hanno individuato la donna sospettata, accertando che si era appropriata illecitamente di alcuni prodotti alimentari di un noto marchio, tra cui carne e salmone. La refurtiva è stata recuperata e la donna è stata immediatamente fermata dagli agenti.

Le accuse: furto e inosservanza del divieto di ritorno

La donna è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che la stessa aveva violato il provvedimento di foglio di via, che le vietava di far ritorno nel comune di Frosinone.

Tale misura era stata emessa dal questore della provincia, proprio per motivi di sicurezza pubblica.

L’ordine di carcerazione per truffa

Nel corso delle verifiche gli agenti hanno scoperto che la donna era anche destinataria di un ordine di carcerazione, dovendo scontare una pena di 8 mesi di reclusione per il reato di truffa.

Per questo motivo, dopo le formalità di rito, è stata trasferita presso il carcere di Rebibbia dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA