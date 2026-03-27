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Un arresto e 40 grammi di cocaina sequestrati, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Spoleto, dove un giovane cittadino greco è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto ieri sera, durante i consueti servizi di controllo del territorio.

Operazione contro lo spaccio a Spoleto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Spoleto hanno notato un’autovettura che, alla loro vista, ha cambiato improvvisamente direzione mentre transitava lungo via Einaudi.

Questo comportamento sospetto ha spinto i poliziotti a fermare il veicolo per un controllo più approfondito.

Il tentativo di eludere il controllo

Avvicinatisi al conducente, gli agenti hanno trovato il giovane, un cittadino greco, in evidente stato di agitazione. Il ragazzo, nel tentativo di sottrarsi alle verifiche, ha iniziato a ingerire rapidamente alcuni oggetti.

Alla richiesta di spiegazioni il giovane ha ammesso di aver deglutito degli involucri in cellophane contenenti cocaina, dichiarando di essere preoccupato per la propria salute.

La perquisizione e il sequestro

Durante la perquisizione personale il ventunenne è stato trovato in possesso di 25 involucri contenenti la stessa sostanza stupefacente e di 150 euro in contanti, ritenuti dagli agenti probabile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato dalle forze dell’ordine.

L’intervento dei sanitari e il recupero degli involucri

Considerato il rischio per la salute del giovane, gli operatori hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo presso l’ospedale per gli accertamenti necessari.

Gli esami clinici hanno confermato la presenza di numerosi involucri in cellophane nello stomaco, rendendo necessario un intervento medico per il recupero degli stessi.

Complessivamente, tra gli involucri recuperati e quelli già sequestrati, sono stati rinvenuti 40 grammi di cocaina. Il giovane, che non risulta in pericolo di vita, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari presso il locale nosocomio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA