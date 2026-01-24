Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Padova un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un cittadino nordafricano di 48 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato in Piazzale Stazione, dopo aver tentato di ingerire un panetto di hashish per distruggere le prove. L’uomo è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida.

Il controllo e l’arresto in Piazzale Stazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un servizio di pattugliamento svolto dai militari del N.O.R.M. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Padova. La pattuglia, in transito nella zona di Piazzale Stazione, ha notato il comportamento sospetto di un uomo che si aggirava nei pressi di un esercizio pubblico. Il soggetto, un cittadino nordafricano di 48 anni, ha attirato l’attenzione dei militari per il suo atteggiamento nervoso e per i movimenti ripetuti delle mani nelle tasche.

Il tentativo di distruggere le prove e la reazione violenta

Durante le fasi di identificazione, l’uomo ha improvvisamente estratto dalla tasca sinistra del giubbotto un panetto di hashish, cercando di ingerirlo nel tentativo di eliminare le prove della detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento tempestivo dei militari ha impedito che riuscisse nell’intento, ma ha provocato una reazione violenta da parte del sospettato. Ne è seguita una breve colluttazione, al termine della quale l’uomo è stato immobilizzato e messo in sicurezza dagli operatori.

Il sequestro della droga e dei bilancini

A seguito della perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto in possesso dell’arrestato due bilancini di precisione, oltre al panetto di hashish del peso di 24,72 grammi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, in quanto ritenuto strumentale all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

La misura cautelare e le indagini

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Padova, in attesa dell’udienza di convalida.

