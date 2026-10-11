Inghilterra, scavalca recinto dello zoo e muore sbranato da tigre siberiana: chiuso il parco

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un uomo è saltato dentro il recinto di una tigre siberiana in Inghilterra ed è morto sbranato. La scena terrificante è avvenuta sotto gli occhi dei visitatori dello Yorkshire Wildlife Park, famoso zoo vicino a Doncaster, ed è stata ripresa in diversi video circolati online. In seguito alla tragedia lo zoo è stato evacuato ed è stato chiuso per il resto del fine settimana.

La tragedia nello zoo inglese

La tragedia è avvenuta intorno alle 13.30 locali di sabato 10 ottobre, all’interno dell’attrazione Land of the Tigers del popolare parco zoologico nel nord dell’Inghilterra.

Secondo quanto ricostruito, per ragioni ancora da chiarire, l’uomo sarebbe riuscito a entrare nel recinto saltando da una passerella di circa 300 metri di lunghezza, disposta sopra l’area che ospita le tigri siberiane per permettere ai visitatori di ammirare i grandi felini.

La morte dell’uomo nel recinto della tigre

Finita all’interno del recinto la vittima si è trovata a tu per tu con l’animale, che l’ha attaccato causandogli delle ferite letali.

Nonostante l’intervento sul posto di ambulanze e un elicottero, il personale medico non ha potuto fare nulla per salvare l’uomo.

"Siamo profondamente addolorati per il tragico incidente avvenuto oggi. Il nostro pensiero e le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia e ai cari della persona che ha perso la vita" si legge in un comunicato diffuso dalla direzione dello Yorkshire Wildlife Park.

L’evacuazione del parco

Nel tentativo di allontanare la tigre, i guardiani dello zoo sono entrati nel recinto sparando alcuni colpi di dispositivi acustici a gas, ma senza riuscire a fermare l’animale.

I responsabili del parco hanno specificato che il grande felino, un esemplare di circa 190 chili di nome Altai, è illeso ed è stato riportato nel proprio recinto in sicurezza, smentendo le voci circolate relative alle condizioni della tigre siberiana, sottospecie in via di estinzione di cui rimangono circa 500 esemplari in natura.

Prima che scattasse l’emergenza e l’evacuazione delle persone presenti all’interno del parco, la scena è stata ripresa da diversi video che stanno circolando online.

Nel comunicato, la direzione ha rivolto un appello affinché non vengano pubblicati né condivisi sui social i filmati dell’attacco.