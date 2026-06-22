Ingo Froböse, il professore ex atleta spiega come eliminare il grasso addominale: "Sbagliato limitare calorie"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il professore ed ex atleta Ingo Froböse ha spiegato come eliminare il grasso addominale. Secondo l’esperto, limitare le calorie è sbagliato. La via giusta, invece, sarebbe quella che porta a “modificare il metabolismo del corpo e ristabilire un equilibrio fisiologico, facendo sì che il grasso non sia più così dominante rispetto alla massa muscolare”.

Chi è Ingo Froböse, professore ed ex atleta

Ingo Froböse è un professore che insegna all’Università dello Sport di Colonia e, più precisamente, all’Istituto di Terapia del Movimento e Prevenzione e Riabilitazione Orientate all’Attività Fisica. Non solo: è anche un ex atleta di livello. Ai Campionati Europei indoor di atletica del 1982, infatti, si classificò quarto nei 200 metri.

Recentemente, Froböse ha pubblicato il libro “La formula anti-grasso addominale”.

Perché limitare le calorie è sbagliato per eliminare il grasso addominale

In un’intervista a La Repubblica, Ingo Froböse ha spiegato perché “limitare le calorie è la strada sbagliata” per eliminare il grasso addominale.

Secondo il professore, “bisogna modificare il metabolismo del corpo e ristabilire un equilibrio fisiologico”, in modo tale che “il grasso non sia più così dominante rispetto alla massa muscolare”, dal momento che “la muscolatura è l’unico mezzo per eliminare le cellule adipose”.

Per eliminare il grasso addominale, Froböse consiglia “almeno due o tre sedute settimanali di allenamento cardiovascolare“. Ancora il professore: “Qualsiasi attività superiore ai 30 minuti va bene: camminata, nordic walking, corsa, nuoto. (…) A questo bisogna aggiungere due sedute settimanali di allenamento muscolare, al massimo tre. E intendo un vero allenamento finalizzato all’aumento della massa muscolare”.

Per perdere una quantità significativa di grasso addominale “bisogna perseverare per almeno sei mesi”.

Froböse: “Chi vuole dimagrire deve mangiare!”

Ingo Froböse ha ribadito il concetto nel corso dell’intervista: “Chi vuole dimagrire deve mangiare!“.

Il professore ha spiegato: “Per costruire massa muscolare ho bisogno di circa cento chilocalorie in più al giorno rispetto al normale”.

Secondo l’esperto bisogna fare “attenzione all’apporto proteico“, perché “le proteine sono il principale materiale da costruzione del corpo e sono fondamentali anche per la crescita muscolare”.

Cosa bisogna mangiare secondo Ingo Froböse

Ingo Froböse ha stilato una lista di alimenti che dovrebbero far parte del piano alimentare: tra questi ci sono i frutti di bosco, che “hanno un effetto antiossidante, meglio se di colori diversi”, il parmigiano, che “è un’eccellente fonte di proteine e contiene anche grassi di qualità”, il pompelmo, che “contiene vitamine e oligoelementi che attivano e stimolano il metabolismo”, il rosmarino che “è perfetto per chi vuole dimagrire” perché “stabilizza la glicemia e riduce gli attacchi di fame” e i prodotti integrali, come la pasta integrale o il pane croccante integrale, che “saziano a lungo e fanno aumentare la glicemia più lentamente”.

I cibi da evitare

L’altra lista riguarda, invece, i cibi da evitare: sono quelli che il professore chiama “Big Five” e sono “farina bianca, zucchero, alcol, insaccati e piatti pronti“.