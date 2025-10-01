Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Genova dove un giovane di origine senegalese è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti nella delegazione di Prè, zona già segnalata da residenti e commercianti per episodi simili.

L’operazione dei “Falchi” della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato portato a termine dagli agenti della Squadra Mobile, noti come “Falchi”, che hanno organizzato un servizio di osservazione nella zona di via di Prè e piazza della Commenda. Durante il monitoraggio, gli agenti hanno individuato un giovane centrafricano che, dopo aver incontrato alcuni soggetti, scambiava con loro oggetti estratti dal cavo orale in cambio di denaro. L’atteggiamento sospetto ha spinto i poliziotti a intervenire per un controllo.

La resistenza e il tentativo di disfarsi della droga

Al momento del controllo, il giovane ha opposto una forte resistenza, cercando di sottrarsi agli agenti e tentando di ingerire le dosi di sostanza stupefacente che teneva in bocca. Ne è nata una colluttazione durante la quale due agenti hanno riportato alcune contusioni e sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche. Nonostante la violenza esercitata dal sospettato, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in sicurezza.

L’identità e i precedenti del giovane

Durante le fasi successive all’arresto, il giovane ha dichiarato di avere 15 anni. Tuttavia, la sua struttura fisica non era compatibile con l’età dichiarata. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che l’uomo era già stato arrestato pochi giorni prima dai Carabinieri, con modalità analoghe, e sottoposto a rito direttissimo. In quell’occasione era stato scarcerato con la misura cautelare del divieto di dimora a Genova.

Il trasporto in ospedale e la conferma della maggiore età

Avendo ingerito le dosi di presunta cocaina, il giovane è stato trasportato all’Ospedale Galliera, dove è stato trattenuto fino all’espulsione delle sostanze. Successivamente, tramite esami auxologici, è stata accertata la sua maggiore età. A quel punto, è stato formalmente arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, false attestazioni sull’identità personale e per lo stato di clandestinità.

La decisione del giudice e la custodia cautelare

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la misura della “Custodia Cautelare in Carcere” per il giovane, che è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Marassi. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di controlli e servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga nel centro storico di Genova, area particolarmente colpita da fenomeni di criminalità legati alle sostanze stupefacenti.

