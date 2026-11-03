Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Quasi 20.500 euro di sanzioni sono state contestate a due ristoratori per irregolarità riscontrate in altrettanti locali. I controlli sono stati svolti nel centro di Caltagirone, in provincia di Catania, per verificare il rispetto delle norme su autorizzazioni, lavoro, sicurezza e alimenti. L’attività è stata coordinata dagli agenti nell’ambito dei controlli disposti dalla Questura. Le verifiche hanno coinvolto il Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, il Corpo Forestale della Regione Siciliana e i tecnici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Task force nei locali di Caltagirone: le irregolarità accertate

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento ha riguardato due ristoranti e ha avuto l’obiettivo di accertare la regolarità delle autorizzazioni per la somministrazione di cibi e bevande, delle posizioni lavorative e delle condizioni di sicurezza. Tra gli aspetti verificati anche la genuinità e la tracciabilità dei prodotti.

Nel primo esercizio sono state elevate sanzioni per 11.600 euro. Di questi, 5.700 euro sono stati contestati per violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli accertamenti sui contratti hanno inoltre portato alla scoperta di un caso di lavoro nero: al titolare è stata applicata una sanzione di 3.900 euro.

Nel menù non erano riportate le informazioni sugli ingredienti impiegati nelle preparazioni, impedendo ai clienti di conoscere la composizione dei piatti. Per questa violazione è stata applicata una sanzione di 2.000 euro.

Le sanzioni nel secondo ristorante

Anche nel secondo locale sono state rilevate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, con sanzioni per 6.834 euro. È stata inoltre contestata la mancata indicazione degli ingredienti nel menù, punita con un’ulteriore sanzione di 2.000 euro.

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