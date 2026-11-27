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Il portiere islandese Ingvar Jónsson è morto a causa di un tumore a 37 anni. Lascia la moglie e 3 figli. A confermare la notizia del decesso, avvenuto mercoledì 25 novembre a distanza di quasi un anno dalla diagnosi, è stato il suo club Vikingur Reykjavik con un comunicato ufficiale.

Addio a Ingvar Jónsson, morto per tumore a 37 anni

Nella giornata di mercoledì 25 novembre, Ingvar Jónsson è deceduto a causa del tumore che gli era stato diagnosticato all’inizio di quest’anno.

Il portiere, che lascia la moglie e 3 figli, aveva fatto parte della spedizione islandese a Euro 2016, terminata ai quarti di finale con la sconfitta contro la Francia, dopo la clamorosa vittoria dell’Islanda ai danni dell’Inghilterra agli ottavi.

Nei sei anni trascorsi al Vikingur Reykjavik, il suo ultimo club, Ingvar Jónsson ha vinto due volte il campionato islandese. I titoli conquistati in patria, in totale, sono sei. Il portiere ha giocato anche in Europa League e in Conference League.

La sua migliore stagione risale al 2014. In quell’anno la sua squadra, Stjarnan, ha vinto il campionato islandese per la prima volta nella sua storia senza subire sconfitte e lui è stato eletto miglior giocatore dell’anno dai compagni di squadra.

Il comunicato del club sulla morte di Ingvar Jónsson

La conferma ufficiale del decesso di Ingvar Jónsson è arrivata dal suo club Vikingur Reykjavik, che nel pomeriggio di giovedì 26 novembre ha pubblicato sui suoi canali social una nota ufficiale.

Nel comunicato si legge: “È con grande tristezza e profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro caro amico e compagno di squadra Ingvar Jonsson, portiere del Vikingur, avvenuta mercoledì 25 novembre, mentre era circondato dai suoi cari”.

La nota prosegue così: “I pensieri del club e di tutto il Vikingur sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi cari. Inviamo loro le nostre più sentite condoglianze”.

Calcio in lutto: è morto anche Juary

La notizia del decesso di Ingvar Jónsson si intreccia con un altro lutto che ha scosso il mondo del calcio: l’ex calciatore Juary Jorge dos Santos Filho, noto semplicemente come Juary, che in Italia ha indossato le maglie di Inter e Avellino, è morto a 67 anni. La notizia è stata comunicata dal Santos.

L’ex giocatore, in lotta con la depressione da anni, è deceduto a causa di alcune complicazioni legate a un tumore alla colonna vertebrale e alla prostata.