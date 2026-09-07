Inizia la scuola ma in piena ondata di caldo, 9 su 10 non hanno condizionatori: servirebbe un miliardo di euro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’inizio della scuola in Italia coincide con l’ennesima ondata di caldo, ma oltre il 90% degli edifici scolastici è privo di condizionatori. Tra proteste, richieste di rinvio del calendario e una stima di un miliardo di euro per adeguare le aule, il rientro di quasi 8 milioni di studenti porta a pensare anche alle ripercussioni sulla salute, dallo stress psicofisico ai primi virus di stagione.

L’inizio della scuola in Italia e il confronto con l’Europa

Il 7 settembre è suonata la prima campanella per oltre 85mila studenti della Provincia autonoma di Bolzano, aprendo ufficialmente l’anno scolastico 2026/2027 che coinvolgerà circa 8 milioni di alunni in tutta Italia. Il calendario prosegue a scaglioni: il 10 settembre riaprono Trento, Valle d’Aosta e Veneto, mentre le ultime regioni come Puglia e Basilicata torneranno in classe tra il 16 e il 17 settembre.

Il rientro in aula non è però dei più sereni: una petizione promossa da una docente campana e sostenuta dai sindacati ha chiesto di far slittare l’inizio delle lezioni al 1° ottobre per evitare temperature superiori ai 30 gradi nelle aule.

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Rispetto al resto d’Europa, l’Italia rientra tra le nazioni con il periodo di vacanze estive più lungo (97 giorni), mentre in paesi come Finlandia, Germania e Danimarca le lezioni riprendono già ad agosto, pur con un numero totale di giorni di scuola inferiore o distribuito diversamente.

Rischio salute al rientro: dall’ondata di caldo ai virus respiratori

Il ritorno sui banchi con temperature estreme comporta ovviamente rischi per la salute. Il pediatra Italo Farnetani ha chiarito ad Adnkronos Salute come il caldo intenso aumenti lo stress psicofisico, compromettendo concentrazione, apprendimento e capacità cognitive.

A questo si aggiungono le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità sull’ansia da rientro, nota come “back to school blues“, che si manifesta con disturbi del sonno, irritabilità, cefalea e timori legati alle prestazioni o alle relazioni con i coetanei.

Con il popolarsi delle aule riprende anche la circolazione dei virus respiratori, in particolare del rinovirus, responsabile di tosse e raffreddori che si diffondono rapidamente dalle classi alle famiglie.

Una recente ricerca dell’Università di Ferrara presentata al congresso ERS ha mostrato un’associazione tra la presenza di batteri ambientali nella polvere delle aule e lievi riduzioni della funzionalità respiratoria nei bambini, evidenziando l’importanza della pulizia e del ricambio d’aria in classe.

La carenza di condizionatori nelle scuole

Il nodo principale del disagio resta di natura strutturale: secondo i dati di Tuttoscuola, oltre 9 istituti su 10 (circa il 92,8%) sono privi di impianti di climatizzazione, e soltanto una classe su 14 dispone di raffrescamento.

Per dotare tutti gli edifici di sistemi idonei servirebbe un investimento stimato attorno al miliardo di euro, con i sindacati che propongono piani triennali da 1,5 miliardi.

Di contro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara ha stanziato un fondo straordinario di 20 milioni di euro per l’acquisto di dispositivi di ventilazione, confermando l’intenzione di non modificare il calendario scolastico.

I sindacati come la FLC CGIL chiedono invece l’applicazione del decreto 81 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ipotizzando lo stop alle lezioni laddove il caldo renda rischiosa la permanenza nelle aule.