Inizia una nuova relazione, l'ex marito non le dà tregua: così una donna è stata perseguitata a Frosinone
Un trentenne ammonito dalla Polizia di Frosinone per atti persecutori contro l’ex moglie: provvedimento per prevenire la violenza di genere.
Frosinone, un uomo di 30 anni è stato ammonito dalla Polizia per atti persecutori nei confronti della ex moglie. Il provvedimento è stato emesso nei giorni scorsi dalla Divisione Anticrimine della Questura, nell’ambito delle attività di prevenzione contro la violenza di genere.
La fonte della notizia
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nell’hinterland di Frosinone e ha visto protagonista un uomo che, dopo la separazione dalla moglie, ha iniziato a perseguitarla con comportamenti molesti e minacciosi.
I fatti: persecuzioni dopo la separazione
La storia si è sviluppata quando il trentenne, incapace di accettare la fine del matrimonio e la nuova relazione sentimentale della ex moglie, ha dato il via a una serie di azioni persecutorie. L’uomo ha tempestato la donna con telefonate e messaggi dal contenuto offensivo e intimidatorio, creando un clima di paura e disagio nella vita della vittima.
L’intervento della Polizia e il provvedimento di ammonimento
La situazione è stata segnalata dalla donna alle autorità competenti. Dopo aver raccolto la denuncia e svolto un’attenta istruttoria, il Questore della Provincia di Frosinone, Dr. Stanislao Caruso, ha deciso di adottare il provvedimento amministrativo dell’ammonimento. Questa misura, prevista dalla legge per la prevenzione e il contrasto delle condotte di atti persecutori, mira a tutelare la vittima e a interrompere la spirale di molestie e minacce.
Le misure adottate e le opportunità di recupero
All’uomo è stato intimato di cessare immediatamente ogni forma di molestia, minaccia o intrusione nella vita della ex moglie. Inoltre, il trentenne è stato informato della possibilità di aderire a percorsi di consapevolezza e supporto psicologico, organizzati presso il Dipartimento di Salute Mentale e Patologie da Dipendenza della ASL di Frosinone. Questi percorsi sono pensati per aiutare chi si rende responsabile di comportamenti persecutori a comprendere la gravità delle proprie azioni e a prevenirne la reiterazione.
La collaborazione tra istituzioni e servizi territoriali
La vicenda dimostra l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e i servizi territoriali, come il Dipartimento di Salute Mentale della ASL, per offrire non solo protezione alle vittime, ma anche opportunità di recupero e rieducazione agli autori di reati di questo tipo. L’obiettivo è quello di prevenire la recidiva e promuovere una cultura del rispetto e della legalità.
Conclusioni: un segnale forte contro la violenza
Il caso di Frosinone rappresenta un esempio concreto di come la tempestività dell’intervento delle autorità possa fare la differenza nella tutela delle vittime di atti persecutori. La Polizia di Stato invita chiunque si trovi in situazioni simili a non esitare a chiedere aiuto, ricordando che esistono strumenti efficaci per fermare la violenza e garantire la sicurezza di tutti i cittadini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.