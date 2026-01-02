Inizio saldi invernali 2026 dal 3 gennaio, il cartellino sospetto da evitare per non cadere in una truffa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Al via la stagione dei saldi invernali 2026, con l’anno nuovo arriva anche il tradizionale appuntamento con il periodo degli sconti e lo shopping nel periodo post natalizio. I saldi partono già oggi, venerdì 2 gennaio, in Valle d’Aosta, mentre nel resto d’Italia la stagione degli sconti inizia sabato 3 gennaio, mentre la conclusione varia da regione a regione, tra febbraio e marzo.

Saldi invernali al via dal 3 gennaio

Sabato 3 gennaio 2026 inizieranno in quasi tutta Italia i saldi invernali.

Fanno eccezione la Valle d’Aosta, dove partono oggi, 2 gennaio, e le province autonome di Trento e Bolzano, dove i negozianti possono decidere liberamente quando farli.

La stagione dei saldi invernali avrà una durata variabile da regione a regione, ma in molti casi sarà di due mesi, quindi fino a marzo 2026.

Giro d’affari da 5-6 miliardi

I saldi di fine stagione sono un appuntamento fortemente atteso dal settore del commercio, che spera in un rilancio dei consumi.

Secondo le stime di Confcommercio, saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping nel periodo dei saldi invernali, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro.

Mentre Confesercenti stima che gli incassi potrebbero arrivare anche fino a 6 miliardi di euro.

Secondo un sondaggio Ipsos, il 92% degli italiani è interessato ad approfittare degli sconti, ma solo per una parte di loro questo si tradurrà in un acquisto vero e proprio.

Ci si aspetta però un impatto sui consumi ridotto, per via del Black Friday, delle formule di pre-saldo e saldi anticipati che diluiscono le spese degli italiani.

Secondo le stime del Codacons, “i saldi non segneranno l’atteso rilancio dei consumi”, dal momento che “i budget degli italiani risultano già fortemente compromessi” dalle spese delle festività natalizie e del Black Friday.

Attenzione ai cartellini

Con il ritorno dei saldi è importante ricordare alcuni consigli per evitare brutte sorprese ed eventuali truffe.

Innanzitutto bisogna fare molta attenzione ai cartellini dei prodotti esposti nei negozi.

I commercianti sono infatti tenuti per legge ad indicare chiaramente la percentuale di sconto praticato, il prezzo pieno, quello scontato e quello più basso applicato nei 30 giorni antecedenti.

In linea di massima è quindi preferibile evitare di acquistare nei negozi che non rispettano queste indicazioni.

Bisogna poi diffidare dagli sconti eccessivamente vantaggiosi (pari o superiori al 60%), dietro a cui potrebbe nascondersi un prodotto contraffatto, danneggiato o un tentativo di truffa.

Anche perché i commercianti non sono tenuti ad offrire e accettare l’eventuale cambio del prodotto acquistato.

I negozianti possono decidere di non concedere questa facoltà, soprattutto nella stagione dei saldi.

Quindi è bene accertarsi prima dell’acquisto che sia possibile restituire il prodotto qualora non andasse bene.